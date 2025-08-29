 Manelyk deslumbra en bikini diminuto y atrevido
Farándula

Manelyk presume diminuto bikini de talla más pequeña y casi muestra de más

La exparticipante de Acapulco Shore mostró su espectacular figura luciendo un candente traje de baño de hilo.

Manelyk, Instagram
Manelyk / FOTO: Instagram

Manelyk González ha estad en el centro de la atención desde que confirmó su relación amorosa con Caramelo, un reconocido influencer dominicano.

Ahora, la exparticipante de Acapulco Shore se volvió tendencias tras compartir un par de fotos bastante hot donde presume su cuerpazo en diminuto bikini.

Lo que más atrajo las miradas es que el sexy traje de baño no cubría por completo sus atributos, por lo que muchos usuarios señalaron que era de una talla más pequeña, otros indicaron que ese es el estilo de ese bikini.

Foto embed
Manelyk bikini - Instagram

Independientemente, Manelyk logró cautivar a sus miles de fans y provocar decenas de halagos por su exuberante belleza.

A Manelyk la conocimos gracias a su llegada al polémico reality, ‘Acapulco Shore’, donde era de las participantes que más polémica generaba, no solo por las distintas peleas que protagonizó, sino por las fuertes fiestas que se pegaba junto a sus amigos.

Fue así que ganó gran fama en México y otros países de la región, ganando gran reconocimiento, al punto que llegó a estar en siete de las 10 temporadas que se han hecho del proyecto.

Foto embed
Manelyk - Instagram

Enamorada

A casi 4 meses del final de La casa de los famosos All-Stars, Manelyk González y Caramelo ya son oficialmente novios.

Aunque para nadie es un secreto que se estaban dando una oportunidad en el amor, el ganador de la quinta temporada del exitoso reality show de Telemundo no había pedido de manera oficial a la creadora de contenido mexicana que fuera su novia. Ya lo hizo.

"Me dijo que si quería ser su novia", compartió ilusionada Manelyk en una reciente entrevista para el programa de televisión colombiano Buen día Colombia en la que también estuvo Caramelo. 

"Oficialmente somos novios y más que novios es mi mujer", presumió el dominicano. "Más que un premio, me gané a mi fiera. Eso es algo que de verdad no tiene precio y ella sabe que la quiero". 

"Son palabras mayores que a lo mejor en otra época me hubieran dado como miedo, pero en este momento me siento como plena, me siento feliz, me siento como que supersegura de la relación que tenemos y soy su mujer", añadió la también empresaria. 

