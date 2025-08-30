 Fallece la presentadora de tv Celeste Wilson
Farándula

Fallece reconocida presentadora de tv tras un ataque al corazón mientras trabajaba

La presentadora de noticias falleció tras sufrir un ataque al corazón mientras estaba en plena jornada laboral.

Muere presentadora de TV / FOTO: Redes sociales.

Los medios de comunicación en Estados Unidos atraviesan un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de la presentadora de televisión Celeste Wilson, quien murió a los 42 años de edad a causa de un ataque al corazón.

La noticia fue confirmada el miércoles 27 de agosto por 16 WAPT, afiliada a la cadena ABC en Misisipi, donde Wilson se desempeñaba como presentadora de fin de semana. Su repentina partida generó conmoción entre colegas, amigos y televidentes.

Tenemos una noticia muy triste esta noche sobre una de las nuestras... Nuestra colega Celeste Wilson, quien recientemente se unió a 16 WAPT como nuestra presentadora de fin de semana, murió de un ataque cardíaco. Celeste sólo estuvo con nosotros por poco tiempo, pero ya nos conmovió su profesionalismo, su calidez y su dedicación al periodismo", expresó el canal en un comunicado.

De acuerdo con la revista People, la periodista sufrió un ataque cardíaco mientras trabajaba, lo que acentuó el impacto de su muerte. Otros medios estadounidenses coincidieron en que la causa del deceso fue un infarto de miocardio, catalogado como una pérdida "súbita" por sus compañeros de redacción.

Todos aquí en 16 WAPT estamos desconsolados por esta pérdida repentina, y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Celeste", añadió la televisora.

Quién fue Celeste Wilson

Originaria de Nueva Orleans, Wilson se graduó de la Universidad Estatal Northwestern, en Luisiana, y posteriormente obtuvo una maestría en Periodismo en la Universidad Estatal de Arizona.

Su carrera en los medios inició en la filial de CBS en Monroe, Luisiana, y continuó en la estación KARK, en Arkansas, afiliada a NBC, y en KNOE, en Luisiana, afiliada a CBS.

Su más reciente etapa profesional la vivía en WAPT, donde apenas había comenzado como titular de fin de semana. Pese al corto tiempo en el canal, su trabajo y carisma dejaron huella entre compañeros y audiencias.

