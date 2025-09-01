Gordon Ramsay se somete a cirugía por terrible cáncer y envía mensaje a sus seguidores

El célebre chef Gordon Ramsay, de 58 años, anunció que recientemente fue diagnosticado y operado por un carcinoma basocelular, una forma común de cáncer de piel.
A través de Instagram, compartió imágenes de la zona intervenida —entre la oreja y el cuello— agradeció al equipo médico y urgió a sus seguidores a no olvidar aplicarse protector solar.
"Prometo que no es un lifting. ¡Tendría que pedir un reembolso!", bromeó con su característico humor.
¿Quién es Gordon Ramsay?
Gordon Ramsay es un renombrado chef británico, personalidad televisiva y empresario gastronómico. Con múltiples programas exitosos como Hell’s Kitchen y MasterChef, ha alcanzado fama mundial.
Su vasta red de restaurantes ha sido galardonada con numerosas estrellas Michelin, reflejo de su influencia tanto dentro como fuera de las cocinas.
Lucha por el cáncer
Ramsay reveló en su publicación que le extirparon un carcinoma basocelular (BCC), un tipo de cáncer de piel no melanoma que suele aparecer en zonas expuestas al sol, como la cara, el cuello o las orejas. Esta condición es el tipo de cáncer de piel más frecuente, con alto índice de curación cuando se detecta y trata a tiempo.
En las fotografías publicadas, se aprecia una herida vendada que se extiende desde la mejilla hasta el cuello, así como los puntos de sutura visibles en la piel.
En su publicación enfatizó: "Please don’t forget your sunscreen this weekend" ("Por favor, no olviden usar protector solar este fin de semana").
La publicación recibió muestras de cariño y apoyo, incluso de su hija Holly Ramsay, y elogios de organizaciones como Cancer Research UK por concienciar sobre la importancia del cuidado solar.
Dermatólogos aprovecharon el momento para recordar los signos tempranos del cáncer de piel como lesiones, parches secos, heridas que no cicatrizan o manchas que sangran. También recalcaron medidas preventivas como uso diario de protector solar de amplio espectro (SPF 30 o más), ropa protectora y evitar la exposición al sol en horas pico.
