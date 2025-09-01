 Bellakath responde a críticas en bikini revelador: Fotos impactantes
Farándula

Tras críticas a su físico, Bellakath aparece en bikini que a penas cubre sus atributos

Luego de los comentarios que recibió por supuestamente editar sus fotos, la cantante mexicana mostró sin censura su figura sin filtros Photoshop.

Bellakath, Instagram
Bellakath / FOTO: Instagram

Hilda Katherinne Huerta Díaz, conocida artísticamente como Bellakath, ha estado en el ojo del huracán luego de una ola de comentarios negativos que recibió por su físico.

La cantante mexicana se ha convertido en una de las reguetoneras más escuchadas en México y algunos países de Latinoamérica. 

Todo comenzó después de que se revelaran una fotografía donde se le un abdomen con fibrosis: "formación excesiva de tejido cicatricial en un órgano o tejido".

Tras esto, decenas de usuarios comenzaron a criticarla señalando que ella edita las fotos y videos que publica en sus redes sociales.

Bellakath no dudó en utilizar sus redes sociales para explicar, en su momento, que la imagen difundida estaba editada con inteligencia artificial y que si bien contaba con secuelas de sus intervenciones quirúrgicas, su cuerpo no se veía como la supuesta foto.

AQUÍ EL VIDEO

Foto embed
Bellakath - Instagram

Ella responde

Tras meses de la polemica, Bellakath puso punto final a los comentarios negativos y compartió una grabación en la que se le ve bailando en bikini.

El objetivo de la joven cantante es dejar en claro que está feliz con su cuerpo e incluso la publicación le sirvió para promocionar su más reciente tema titulado "La reina del reggaeton mexicano".

Hasta el momento, el clip suma miles de reproducciones y cientos de comentarios de personas que no pararon de felicitar a la intérprete.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino, Bellakath compartió detalles de su experiencia con las liposucciones y el riesgo que enfrentó en una de ellas.

"Tenía como 18 cuando me hice mi primera operación. Primero me hice la lipo porque yo era un cuadrado y dije: ‘no, que me hagan cintura’", relató. Luego se sometió a una segunda intervención, esta vez una liposucción completa con transferencia de grasa a los glúteos.

Pero fue tras esta segunda cirugía cuando las cosas se complicaron gravemente. "No me gustó cómo me había quedado el abdomen y además de lo estético que no me había gustado, saliendo de la cirugía me puse bastante mal", recordó.

Según explicó, la operación fue riesgosa tanto por negligencia médica como por su decisión de someterse a varios procedimientos en una sola intervención. "Casi me voy con Diosito porque el doctor tuvo negligencia, pero uno también dice: ‘hágame todo de una vez’"

