 Susana Alvarado golpeada por dron en pleno concierto
Farándula

Dron golpea en el rostro a la cantante Susana Alvarado

La cantante de la agrupación Corazón Serrano sufrió un fuerte accidente en pleno concierto. El aparato se enredó en su cabello y la impactó en el rostro.

Compartir:
dron golpea a la cantante Susana Alvarado, Instagram
dron golpea a la cantante Susana Alvarado / FOTO: Instagram

Lo que era un momento alegre se convirtió en escena de tensión durante la presentación de Corazón Serrano en Chiclayo cuando un dron cayó sobre el escenario, impactando en el rostro de la cantante Susana Alvarado.

El incidente ocurrió mientras Susana Alvarado interpretaba el tema "Lo siento", avanzando por la pasarela cerca del público.

Un dron sobrevolaba con fines de grabación, pero descendió demasiado y la golpeó en el rostro, enredándose incluso en su cabello. El equipo reaccionó de inmediato para retirarlo y auxiliarla. 

Pese al golpe, la cantante reaccionó con aplomo. Tras un breve momento de confusión, Susana Alvarado retomó la presentación sin detenerse por completo.

Con una sonrisa y soltando la frase: "Ay Dios mío, cosas que pasan", logró reconectar con el público al instante.

El accidente, aunque alarmante, no resultó en lesión visible. Las hélices del dron pudieron haber causado daño, pero Susana afortunadamente solo sufrió un fuerte susto. Su capacidad de mantener la calma fue valorada como ejemplo de profesionalismo. 

Oleada de reacciones en redes

Hasta ahora, ni Corazón Serrano, tampoco Susana Alvarado, ni los organizadores del concierto han publicado una declaración oficial sobre lo sucedido.

Aún no se sabe si tomarán nuevas medidas de seguridad para evitar que algo así se repita en futuros conciertos.

Los videos del accidente se viralizaron rápidamente. Seguidores expresaron su preocupación por la seguridad en los conciertos y criticaron el uso de drones sin las debidas precauciones. Mensajes como "eso pudo ser peor" o "tienen que tener más cuidado" abundaron en redes. 

Especialistas y fanáticos señalaron la urgente necesidad de establecer protocolos más estrictos para el uso de drones en presentaciones, especialmente cuando los artistas están cerca del público. Este incidente dejó claro el riesgo potencial cuando no hay una supervisión adecuada.

En Portada

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audienciat
Nacionales

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audiencia

08:10 AM, Sep 02
Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España 2025

09:32 AM, Sep 02
Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalíat
Nacionales

Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalía

10:19 AM, Sep 02
Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlot
Nacionales

Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlo

08:42 AM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos