Susana Alvarado golpeada por dron en pleno concierto

Lo que era un momento alegre se convirtió en escena de tensión durante la presentación de Corazón Serrano en Chiclayo cuando un dron cayó sobre el escenario, impactando en el rostro de la cantante Susana Alvarado.
El incidente ocurrió mientras Susana Alvarado interpretaba el tema "Lo siento", avanzando por la pasarela cerca del público.
Un dron sobrevolaba con fines de grabación, pero descendió demasiado y la golpeó en el rostro, enredándose incluso en su cabello. El equipo reaccionó de inmediato para retirarlo y auxiliarla.
Pese al golpe, la cantante reaccionó con aplomo. Tras un breve momento de confusión, Susana Alvarado retomó la presentación sin detenerse por completo.
Con una sonrisa y soltando la frase: "Ay Dios mío, cosas que pasan", logró reconectar con el público al instante.
El accidente, aunque alarmante, no resultó en lesión visible. Las hélices del dron pudieron haber causado daño, pero Susana afortunadamente solo sufrió un fuerte susto. Su capacidad de mantener la calma fue valorada como ejemplo de profesionalismo.
Oleada de reacciones en redes
Hasta ahora, ni Corazón Serrano, tampoco Susana Alvarado, ni los organizadores del concierto han publicado una declaración oficial sobre lo sucedido.
Aún no se sabe si tomarán nuevas medidas de seguridad para evitar que algo así se repita en futuros conciertos.
Los videos del accidente se viralizaron rápidamente. Seguidores expresaron su preocupación por la seguridad en los conciertos y criticaron el uso de drones sin las debidas precauciones. Mensajes como "eso pudo ser peor" o "tienen que tener más cuidado" abundaron en redes.
Especialistas y fanáticos señalaron la urgente necesidad de establecer protocolos más estrictos para el uso de drones en presentaciones, especialmente cuando los artistas están cerca del público. Este incidente dejó claro el riesgo potencial cuando no hay una supervisión adecuada.