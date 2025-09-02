Dwayne Johnson llora por ovación en 'The Smashing Machine'

Dwayne Johnson, cuyo papel en la película de boxeo "The Smashing Machine" marca un giro dramático en su carrera actoral, no pudo evitar contener las lágrimas tras el triunfo en Venecia.
La proyección de la cinta desencadenó una ovación de pie de 15 minutos y lágrimas incontrolables del actor, en lo que se perfila como el estreno más emocional de la edición 82 del certamen.
Dwayne Johnson, de 53 años y conocido mundialmente como The Rock por su época en la WWE, se dejó llevar por la emoción mientras el público celebraba con una prolongada ovación, una de las más largas del festival hasta la fecha.
El momento evocó el renacimiento cinematográfico de Brendan Fraser con "The Whale" en el mismo escenario hace cuatro años.
El exluchador de la World Wrestling Entertainment (WWE), conocido por interpretar personajes carismáticos y atléticos en películas de acción de alto voltaje como la saga "Fast & Furious", "San Andreas" y "Skyscraper", asume en su nueva película un personaje mucho más matizado: el papel de Mark Kerr, luchador de las asociaciones MMA y UFC de artes marciales mixtas.
Drástico cambio
La recepción inicial de la cinta, según informaron medios internacionales, fue entusiasta y rápidamente surgieron comparaciones con anteriores interpretaciones galardonadas en este festival, alimentando el debate sobre una posible nominación al Oscar para Dwayne Johnson.
El actor, quien perdió 60 libras para el papel, está irreconocible en "The Smashing Machine", la que muchos aseguran es su mejor interpretación.
Durante una charla previa al estreno, Dwayne Johnson admitió que llevaba tiempo esperando una oportunidad para mostrar una faceta interpretativa menos explorada.
"El proceso de transformación era algo que realmente deseaba", dijo, según la transcripción compartida por la organización del festival. "He tenido una carrera afortunada, divertidas comedias y películas de acción, pero siempre sentí dentro de mí una pregunta: ¿y si puedo hacer más?".
El actor explicó que la presión de la taquilla lo encasilló durante años en un género definido.
"Te dicen: este es tu carril, esto es lo que Hollywood espera. Y está bien, muchos de esos proyectos salieron bien, pero yo tenía que probarme a mí mismo que podía dar más", indicó.