 Cardi B: Juicio viral y excéntricos looks, ¿qué pasó?
Farándula

Cardi B transforma su juicio civil en viral por excéntricos looks ¿Cuál fue el resultado?

El juicio capturó la atención del público no solo por las acusaciones, sino por la actitud carismática y espontánea de Cardi B en la sala.

Compartir:
Cardi B, Redes sociales
Cardi B / FOTO: Redes sociales

La rapera Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, fue declarada no responsable por un jurado civil de Los Ángeles en el juicio presentado por una exguardia de seguridad que la demandaba por USD 24 millones, tras acusarla de agresión, escupirle y arañarle el rostro en un incidente ocurrido en 2018 en una clínica médica.

La decisión se obtuvo tras menos de una hora de deliberación, lo que marcó una victoria legal contundente para la artista.

La demanda fue presentada por Emani Ellis en 2020, alegando que Cardi B la había atacado físicamente y dejado lesiones que requirieron cirugía plástica, además de perjuicios emocionales. Sin embargo, tanto la propia Cardi como testigos, incluidos un médico y recepcionistas, negaron cualquier contacto físico. Los testimonios respaldaron la narrativa de una confrontación verbal, no física, lo que erosionó la base legal de la demanda.

Lo que hizo viral el juicio

El juicio capturó la atención del público no solo por las acusaciones, sino por la actitud carismática y espontánea de Cardi B en la sala.

Su testimonio estuvo plagado de expresiones vivas, humor y momentos que se volvieron virales en redes sociales.

En un episodio memorable, un abogado quedó desconcertado por sus pelucas: un día lucía un corte pixie negro y al siguiente una larga cabellera rubia, lo que llevó al abogado a preguntar "¿Cuál es tu cabello real?" Cardi respondió entre risas: "Son pelucas".

Otro momento que ganó atención fue cuando el abogado le pidió que mostrara sus uñas y describiera su forma y tamaño, dado que Ellis había alegado haber sido arañada con ellas. Al mostrarlas, Cardi explicó que eran uñas postizas, ovaladas y de menos de una pulgada de longitud.

Asimismo, sus comentarios sobre estar embarazada en ese momento —"Estoy embarazada. ¡Esta chica está a punto de darme una paliza!"—, junto con sus gestos, mirada, risas y desenfado, convirtieron su testimonio en un espectáculo tanto judicial como mediático.

Declaraciones tras el veredicto

Al conocerse el fallo, Cardi B habló con la prensa y aseguró, con vehemencia, que nunca tocó a la demandante: "Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte: no toqué a esa mujer".

@frontera.info

Así reacciona Cardi B al ser absuelta por unanimidad en juicio 🎤⚖️ Un jurado en California absolvió por unanimidad a la rapera Cardi B de las acusaciones de agresión, tras enfrentar una demanda civil de 24 millones de dólares presentada por un guardia de seguridad. El caso se remontaba a un incidente ocurrido en 2018, fuera de un consultorio de obstetricia en Beverly Hills, pero este martes 2 de septiembre, el jurado cerró el capítulo a favor de la estrella del pop. La decisión representa una victoria legal contundente para Cardi B, quien no deberá pagar indemnización alguna. #eeuu #juicio #cardib #california #musica

♬ sonido original - FronteraInfo - FronteraInfo

Además, expresó su frustración por haber perdido momentos importantes de sus hijos debido al juicio y sentenció que la próxima vez respondería con una contrademanda ante una demanda frívola.

@enlajugada12

Después de cinco días de angustia para la ramera finalmente salió triunfante de esta corte de De Alhambra donde no pagará los 25 millones de dólares que le pedía su demandante por tres arañazos en la cara #cardiB #rapera #demanda

♬ sonido original - EN_LA_JUGADA12

Mira también:

@emisorasunidas897

Video fue captado en zona 1. . . #viral #pnc #guatemala

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Video evidencia cómo operan los robamotos en la ruta al Pacíficot
Nacionales

Video evidencia cómo operan los robamotos en la ruta al Pacífico

07:57 AM, Sep 03
Barcelona informa que Alejandro Balde se lesionó en el entrenot
Deportes

Barcelona informa que Alejandro Balde se lesionó en el entreno

07:15 AM, Sep 03
Camión bota carga en el Periférico; hay dos carriles bloqueadost
Nacionales

Camión bota carga en el Periférico; hay dos carriles bloqueados

07:29 AM, Sep 03
Trump reitera que enviará a la Guardia Nacional a Chicago y Baltimoret
Internacionales

Trump reitera que enviará a la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore

07:20 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridad vialSeguridadLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos