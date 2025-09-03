Cardi B: Juicio viral y excéntricos looks, ¿qué pasó?

La rapera Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, fue declarada no responsable por un jurado civil de Los Ángeles en el juicio presentado por una exguardia de seguridad que la demandaba por USD 24 millones, tras acusarla de agresión, escupirle y arañarle el rostro en un incidente ocurrido en 2018 en una clínica médica.
La decisión se obtuvo tras menos de una hora de deliberación, lo que marcó una victoria legal contundente para la artista.
La demanda fue presentada por Emani Ellis en 2020, alegando que Cardi B la había atacado físicamente y dejado lesiones que requirieron cirugía plástica, además de perjuicios emocionales. Sin embargo, tanto la propia Cardi como testigos, incluidos un médico y recepcionistas, negaron cualquier contacto físico. Los testimonios respaldaron la narrativa de una confrontación verbal, no física, lo que erosionó la base legal de la demanda.
Lo que hizo viral el juicio
El juicio capturó la atención del público no solo por las acusaciones, sino por la actitud carismática y espontánea de Cardi B en la sala.
Su testimonio estuvo plagado de expresiones vivas, humor y momentos que se volvieron virales en redes sociales.
En un episodio memorable, un abogado quedó desconcertado por sus pelucas: un día lucía un corte pixie negro y al siguiente una larga cabellera rubia, lo que llevó al abogado a preguntar "¿Cuál es tu cabello real?" Cardi respondió entre risas: "Son pelucas".
Otro momento que ganó atención fue cuando el abogado le pidió que mostrara sus uñas y describiera su forma y tamaño, dado que Ellis había alegado haber sido arañada con ellas. Al mostrarlas, Cardi explicó que eran uñas postizas, ovaladas y de menos de una pulgada de longitud.
Asimismo, sus comentarios sobre estar embarazada en ese momento —"Estoy embarazada. ¡Esta chica está a punto de darme una paliza!"—, junto con sus gestos, mirada, risas y desenfado, convirtieron su testimonio en un espectáculo tanto judicial como mediático.
Declaraciones tras el veredicto
Al conocerse el fallo, Cardi B habló con la prensa y aseguró, con vehemencia, que nunca tocó a la demandante: "Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte: no toqué a esa mujer".
Así reacciona Cardi B al ser absuelta por unanimidad en juicio 🎤⚖️ Un jurado en California absolvió por unanimidad a la rapera Cardi B de las acusaciones de agresión, tras enfrentar una demanda civil de 24 millones de dólares presentada por un guardia de seguridad. El caso se remontaba a un incidente ocurrido en 2018, fuera de un consultorio de obstetricia en Beverly Hills, pero este martes 2 de septiembre, el jurado cerró el capítulo a favor de la estrella del pop. La decisión representa una victoria legal contundente para Cardi B, quien no deberá pagar indemnización alguna.
Además, expresó su frustración por haber perdido momentos importantes de sus hijos debido al juicio y sentenció que la próxima vez respondería con una contrademanda ante una demanda frívola.
Después de cinco días de angustia para la ramera finalmente salió triunfante de esta corte de De Alhambra donde no pagará los 25 millones de dólares que le pedía su demandante por tres arañazos en la cara
Video fue captado en zona 1. . . #viral #pnc #guatemala♬ sonido original - Emisoras Unidas