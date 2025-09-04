Ángela Aguilar y Nodal escapan de la prensa: 'Perros'

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron en un evento que reúne a 300 Líderes mexicanos la tarde de este miércoles 3 de septiembre.
Lo que más llamó la atención de todos los medios presentes fue el despliegue de seguridad con el que la pareja y Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, llegaron al evento.
De acuerdo con información compartida por la periodista Shanik Berman, quien estuvo presente en el evento, Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron custodiados por alrededor de siete guardaespaldas con la finalidad de cuidarlos aparentemente de los medios de comunicación que estaban ahí.
Ángela Aguilar ofreció una presentación musical en el evento organizado por la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.
Imágenes difundidas en diversas plataformas evidenciaron el semblante serio de los artistas, quienes avanzaron juntos, sin responder a preguntas ni comentarios de los asistentes
En la mesa, tanto ella como Christian Nodal mantuvieron un perfil bajo, sin emitir comentarios o expresiones. Al culminar el evento, repitieron la estrategia de seguridad para abandonar el lugar, evitando cualquier contacto con periodistas e invitados curiosos.
Huyen del lugar
Esta situación se da en medio de la polémica que ha protagonizado Christian Nodal por las declaraciones de su expareja y madre de su hija, Cazzu.
La cantante lo acusó de no autorizar que su hija viaje fuera de Argentina, impidiéndole así que la acompañe en sus giras y presentaciones internacionales.
"Christian Nodal, ¿por qué no dejas que tu hija viaje?", gritó un reportero, haciendo alusión a la reciente controversia entre el cantante y su expareja, Cazzu.
El artista, visiblemente incómodo, también evitó cualquier tipo de respuesta y se refugió dentro del vehículo junto a Ángela Aguilar. En la huida un reportero ¡hasta les gritó "Malditos perros"!
El comportamiento hermético de ambos artistas ha generado reacciones encontradas en redes sociales: mientras algunos defienden su derecho a la privacidad, otros los critican.