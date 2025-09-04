 Ángela Aguilar y Nodal escapan de la prensa: 'Perros'
Farándula

Ángela Aguilar y Nodal huyen de la prensa mientras les gritan "perros"

Los famosos cantante llegaron al evento privado Los 300 Líderes custodiados por 7 guardaespaldas y salieron huyendo evitando incómodas preguntas.

Compartir:
Ángela Aguilar y Nodal, Instagram
Ángela Aguilar y Nodal / FOTO: Instagram

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron en un evento que reúne a 300 Líderes mexicanos la tarde de este miércoles 3 de septiembre.

Lo que más llamó la atención de todos los medios presentes fue el despliegue de seguridad con el que la pareja y Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, llegaron al evento. 

De acuerdo con información compartida por la periodista Shanik Berman, quien estuvo presente en el evento, Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron custodiados por alrededor de siete guardaespaldas con la finalidad de cuidarlos aparentemente de los medios de comunicación que estaban ahí.

Ángela Aguilar ofreció una presentación musical en el evento organizado por la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

Imágenes difundidas en diversas plataformas evidenciaron el semblante serio de los artistas, quienes avanzaron juntos, sin responder a preguntas ni comentarios de los asistentes  

En la mesa, tanto ella como Christian Nodal mantuvieron un perfil bajo, sin emitir comentarios o expresiones. Al culminar el evento, repitieron la estrategia de seguridad para abandonar el lugar, evitando cualquier contacto con periodistas e invitados curiosos.

Foto embed
Ángela Aguilar - Instagram

Huyen del lugar

Esta situación se da en medio de la polémica que ha protagonizado Christian Nodal por las declaraciones de su expareja y madre de su hija, Cazzu.

La cantante lo acusó de no autorizar que su hija viaje fuera de Argentina, impidiéndole así que la acompañe en sus giras y presentaciones internacionales.

"Christian Nodal, ¿por qué no dejas que tu hija viaje?", gritó un reportero, haciendo alusión a la reciente controversia entre el cantante y su expareja, Cazzu. 

El artista, visiblemente incómodo, también evitó cualquier tipo de respuesta y se refugió dentro del vehículo junto a Ángela Aguilar. En la huida un reportero ¡hasta les gritó "Malditos perros"!

El comportamiento hermético de ambos artistas ha generado reacciones encontradas en redes sociales: mientras algunos defienden su derecho a la privacidad, otros los critican.

En Portada

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Popt
Nacionales

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Pop

10:48 AM, Sep 04
A esta hora se abrirán las puertas del estadio Cementos Progresot
Deportes

A esta hora se abrirán las puertas del estadio Cementos Progreso

09:49 AM, Sep 04
El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvadort
Deportes

El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvador

11:38 AM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs El Salvadort
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs El Salvador

12:36 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos