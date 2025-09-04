 Kate Middleton: Rumores de Peluca y Preocupación por Salud
Kate Middleton desata rumores de usar peluca y preocupa posible recaída en el cáncer

La transición de su habitual melena castaña a una cabellera rubia y ondulada ha activado rumores sobre el uso de peluca y un posible retroceso en su batalla contra el cáncer.

Kate Middleton
Kate Middleton

La reciente aparición pública de Kate Middleton, Princesa de Gales, junto al príncipe Guillermo en los renovados jardines del Museo de Historia Natural, no solo marcó su regreso oficial tras el receso veraniego, sino que desató una oleada de especulaciones sobre su salud y su apariencia.

La transformación capilar que llamó la atención

En el evento, la princesa mostró una melena notablemente más rubia, con mechas doradas y ondas suaves, un contraste definido con su tono previo más oscuro.

Los medios especializados, como Vogue e InStyle, atribuyeron el cambio a la exposición al sol durante las vacaciones estivales, ayudado por el agua de mar y la brisa marina, lo que habría aclarado naturalmente su cabello.

Rumores y reacciones: ¿una peluca o una recaída?

Sin embargo, en redes sociales surgieron comentarios que alimentaron la especulación. Un usuario en la plataforma X escribió sin filtro: "Eso es una peluca... probablemente perdió su cabello durante el tratamiento contra el cáncer".

Esa observación, junto a otros comentarios dudosos, sumó leña al fuego de la rumorología. Aunque no hay evidencia oficial al respecto, el tema ha generado preocupación entre quienes interpretan el cambio como posible señal de recaída.

En enero de 2025, Kate Middleton anunció que su cáncer se encontraba en remisión, tras completar quimioterapia en septiembre del 2024. Desde entonces, ha retomado gradualmente sus compromisos públicos, pese a mantener una narrativa de recuperación pausada.

Cabe recordar que durante su tratamiento, la princesa comentó que no usó "cold cap" —una técnica para prevenir la caída del cabello— pues no lo consideró necesario. Esa decisión y su posterior apariencia renovada refuerzan la idea de que lo ocurrido podría tratarse simplemente de una transformación capilar estilística y no una señal de alarma médica.

Aunque el cambio de look de Kate Middleton haya encendido alarmas y teorías en redes, no existe confirmación oficial de una recaída en su salud.

Kate continúa centrada en su recuperación y en retomar su rol público con cautela y determinación.

