Estado de Salud de Dalilah Polanco Tras Caída en 'La Casa'

La actriz y comediante mexicana Dalilah Polanco encendió las alarmas dentro de La Casa de los Famosos México luego de protagonizar una fuerte caída que preocupó tanto a sus compañeros como a la audiencia.
El incidente ocurrió durante una de las dinámicas del reality, donde la participante perdió el equilibrio y terminó en el suelo con visibles muestras de dolor.
De inmediato, la producción intervino para auxiliarla y brindarle atención médica. Aunque en un inicio se especuló sobre la posibilidad de que la caída pudiera ocasionar su salida del programa, recientemente se dio a conocer que Polanco se encuentra estable y en observación, siguiendo las recomendaciones de los especialistas que la atendieron.
Hasta el momento, no se ha confirmado su retiro del reality, por lo que continúa en la competencia mientras evoluciona su recuperación.
Varios usuarios también han expresado que todo se vio como un "show" y que creen que todo es para ella pedir su salida. Sin embargo, por el momento se ha confirmado que continúa en el reality.
¿Quién es Dalilah Polanco?
Dalílah Polanco, de 52 años, es una reconocida actriz mexicana con una sólida trayectoria en televisión, teatro y comedia.
Saltó a la fama en la década de los noventa y ha formado parte de exitosas producciones como "La familia P. Luche", "Hasta que el dinero nos separe" y diversas obras teatrales de comedia musical.
Su carisma y estilo versátil la han mantenido vigente en la industria del entretenimiento, además de convertirse en una figura querida por el público.
El accidente ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde seguidores de La Casa de los Famosos México enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación a la actriz.
Por ahora, la producción mantiene en reserva información más detallada sobre su evolución médica, pero lo cierto es que Dalilah Polanco sigue dando de qué hablar dentro del reality, no solo por su personalidad, sino ahora también por el susto que se llevó en plena transmisión.
En La Casa de los Famosos México aún continúan: Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Shiky, Dalilah Polanco, Elaine Haro, Facundo, El Guana y Mar Contreras.
