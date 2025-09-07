 Charlie Sheen revela encuentros sexuales con hombres
Farándula

Charlie Sheen confesó haber tenido encuentros sexuales con otros hombres

El protagonista de Two and a Half Men aseguró que hablar del tema resulta liberador y dejó claro que no piensa huir de su pasado.

Compartir:
charlie sheen,
charlie sheen / FOTO:

Charlie Sheen sorprendió al revelar en una reciente entrevista que durante años mantuvo encuentros sexuales con hombres, un tema que hasta ahora había mantenido en silencio. La confesión forma parte de la promoción de su memoria "The Book of Sheen", que se publicará el 9 de septiembre.

Asimismo, llegará a la pantalla chica el documental "aka Charlie Sheen" que estrenará Netflix el 10 de septiembre. Sheen, de 60 años, aseguró que hablar de este aspecto de su vida es un proceso que encuentra "liberador", ya que le permite reconciliarse con decisiones tomadas en momentos marcados por la adicción al crack.

El actor reconoció que fue precisamente el consumo de esta droga lo que lo llevó a experimentar ese tipo de relaciones.  "Eso fue lo que lo inició", explicó, al tiempo que señaló que algunos episodios fueron extraños, pero otros resultaron divertidos. "La vida sigue", puntualizó.

La estrella de Two and a Half Men también relató que en más de una ocasión fue víctima de extorsión por parte de personas con las que compartió su intimidad.  Según sus declaraciones, algunos de ellos fotografiaban sus medicamentos para chantajearlo.

Más de las confesiones de Charlie Sheen

"Era como estar secuestrado", relató, hasta que decidió hacer pública su situación para evitar futuros abusos. Otro punto que abordó Sheen es su estado de salud. Confirmó que nunca transmitió el VIH a nadie y destacó que se encuentra sobrio desde hace ocho años, lo que le ha permitido mantenerse estable y con una visión más clara sobre su vida y carrera.

En ese sentido, también reflexionó sobre su infame gira de 2011, cuando popularizó el término "tiger blood" y que ahora considera un error. "Ese tour no tenía que haber sucedido", admitió.

Aseguran que Lady Gaga desató una maldición luego de tocar las muñecas de Xochimilco, México

Un reciente episodio en la vida de Lady Gaga ha generado misterio y comentarios en todo el mundo.

El actor, quien durante décadas ha sido una figura polémica en Hollywood, afirmó que no se siente una víctima, sino un hombre que hoy busca hacerse cargo de su historia.

Asimismo, expresó su deseo de reconciliarse con Jon Cryer, su excompañero en la exitosa comedia televisiva, con quien no mantiene relación desde su salida del programa.

En Portada

Confirman 17 capturas en operativo Rescatando El Gallitot
Nacionales

Confirman 17 capturas en operativo "Rescatando El Gallito"

11:19 AM, Sep 07
Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundot
Nacionales

Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundo

12:06 PM, Sep 07
El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia románticat
Farándula

El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia romántica

10:31 AM, Sep 07
Aurora vence a Malacateco y es nuevo líder del Apertura 2025t
Deportes

Aurora vence a Malacateco y es nuevo líder del Apertura 2025

12:59 PM, Sep 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.JusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos