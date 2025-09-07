Charlie Sheen revela encuentros sexuales con hombres

Charlie Sheen sorprendió al revelar en una reciente entrevista que durante años mantuvo encuentros sexuales con hombres, un tema que hasta ahora había mantenido en silencio. La confesión forma parte de la promoción de su memoria "The Book of Sheen", que se publicará el 9 de septiembre.
Asimismo, llegará a la pantalla chica el documental "aka Charlie Sheen" que estrenará Netflix el 10 de septiembre. Sheen, de 60 años, aseguró que hablar de este aspecto de su vida es un proceso que encuentra "liberador", ya que le permite reconciliarse con decisiones tomadas en momentos marcados por la adicción al crack.
El actor reconoció que fue precisamente el consumo de esta droga lo que lo llevó a experimentar ese tipo de relaciones. "Eso fue lo que lo inició", explicó, al tiempo que señaló que algunos episodios fueron extraños, pero otros resultaron divertidos. "La vida sigue", puntualizó.
La estrella de Two and a Half Men también relató que en más de una ocasión fue víctima de extorsión por parte de personas con las que compartió su intimidad. Según sus declaraciones, algunos de ellos fotografiaban sus medicamentos para chantajearlo.
Más de las confesiones de Charlie Sheen
"Era como estar secuestrado", relató, hasta que decidió hacer pública su situación para evitar futuros abusos. Otro punto que abordó Sheen es su estado de salud. Confirmó que nunca transmitió el VIH a nadie y destacó que se encuentra sobrio desde hace ocho años, lo que le ha permitido mantenerse estable y con una visión más clara sobre su vida y carrera.
En ese sentido, también reflexionó sobre su infame gira de 2011, cuando popularizó el término "tiger blood" y que ahora considera un error. "Ese tour no tenía que haber sucedido", admitió.
El actor, quien durante décadas ha sido una figura polémica en Hollywood, afirmó que no se siente una víctima, sino un hombre que hoy busca hacerse cargo de su historia.
Asimismo, expresó su deseo de reconciliarse con Jon Cryer, su excompañero en la exitosa comedia televisiva, con quien no mantiene relación desde su salida del programa.