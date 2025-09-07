 Sabrina Carpenter y famosas con transparencias en MTV VMAs
Farándula

Sabrina Carpenter y otras famosas que cautivaron con transparencias en los MTV VMAs 2025

La alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2025 volvió a convertirse en una pasarela de audacia y glamour, y este año las transparencias fueron las grandes protagonistas.

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter / FOTO:

Diversas celebridades deslumbraron con vestidos reveladores que combinaron sensualidad y elegancia en los MTV VMAs, destacando entre ellas la cantante Sabrina Carpenter, quien se robó todas las miradas con un look que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La famosa llegó a los premios con un vestido transparente de inspiración etérea que dejó al descubierto su silueta, pero sin perder el toque sofisticado. La intérprete de "Espresso" y "Feather" eligió un diseño que combinaba bordados brillantes con una falda vaporosa, confirmando por qué se ha convertido en referente de moda en cada alfombra roja.

Los fanáticos y críticos de estilo coincidieron en que su look fue uno de los más aplaudidos de la noche, reafirmando su estatus como ícono de la nueva generación del pop.

Además de Carpenter, otras famosas apostaron por transparencias en sus atuendos, confirmando que esta es la gran tendencia de la temporada.

Tate McRae también deslumbró con un traje transparente en color blanco. Dasha seleccionó un color más sensual como el rojo.

Cada aparición se convirtió en un espectáculo propio, con diseños que iban desde lo futurista hasta lo romántico, reflejando la diversidad de estilos que caracteriza a la industria musical actual.

Los MTV VMAs no solo son una vitrina para la música, también lo son para la moda. Cada año, las celebridades aprovechan la alfombra roja para marcar tendencia y dejar huella en la cultura pop. En esta edición, la apuesta por las transparencias consolidó un mensaje de empoderamiento y libertad, donde las artistas demostraron que la sensualidad puede convivir con la sofisticación.

Los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs 2025) son la edición más reciente de los premios organizados por la cadena de televisión estadounidense MTV, dedicados a reconocer lo mejor de la música y, en particular, de los videos musicales.

Se celebran cada año desde 1984 y se han consolidado como uno de los eventos más importantes de la cultura pop, no solo por los galardones que entregan, sino también por las actuaciones en vivo, los momentos virales y los deslumbrantes looks en la alfombra roja.

Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

