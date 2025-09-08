 Actor de novelas vuelve tras 100 días en coma
Actor de novelas reaparece tras más de 100 días en coma: "hoy me siento más tranquilo"

La recuperación del actor de novelas y de la serie Narcos ha generado esperanza entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

El actor de novelas Manuel Masalva reapareció públicamente luego de permanecer en coma inducido durante más de 100 días a causa de una infección bacteriana. El intérprete, conocido por su participación en la serie Narcos: México, compartió un video en sus redes sociales donde se le observa en rehabilitación.

En el clip también aparece agradeciendo las muestras de apoyo que recibió durante su delicada situación de salud. Masalva relató que, tras un viaje a Filipinas, contrajo una bacteria que lo obligó a ser trasladado de emergencia a Dubái, donde fue sometido a una cirugía y posteriormente a un coma inducido como parte del tratamiento.

Durante ese tiempo, su familia y amigos cercanos organizaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos, logrando reunir una suma significativa que le permitió continuar con la atención especializada en el extranjero. En el mensaje compartido a sus seguidores, el actor expresó que hoy se encuentra más estable y concentrado en su proceso de recuperación.

"Mucho se los debo a ustedes que han estado muy pendientes, gracias por cada granito de arena, por los mensajes que me llenan el corazón", dijo, conmovido el actor de novelas.

El caso generó gran atención entre el público y la comunidad artística, ya que Masalva permaneció hospitalizado durante 105 días, de los cuales más de 80 fueron sin poder salir al aire libre.  El proceso de rehabilitación ha sido largo y continúa, pero su mejoría representa un triunfo frente a las adversidades.

Más de la recuperación de Manuel Masalva

Antes de este episodio, el actor de novelas Manuel Masalva había consolidado una carrera en la televisión y las plataformas digitales.  Además de interpretar a Ramón Arellano Félix en Narcos: México, formó parte de producciones como La Guzmán, Love Divina, El secreto de la familia Greco y Los gringo hunters.

Recientemente estrenó la telenovela Pecados Inconfesables, confirmando su vigencia como uno de los actores jóvenes con mayor proyección.

