Mariah Carey goza de la 'humillación' de Jennifer López

Durante años, se ha revelado que las divas del pop Mariah Carey y Jennifer López no se llevan bien, rumores que ahora cobran más vida.
El drama comenzó años atrás cuando la cantante de "Love Don't Cost a Thing" firmó un contrato discográfico y comenzó a colaborar con el ex marido de Mariah, el ejecutivo discográfico Tommy Mottola , y los medios comenzaron a comparar sus talentos.
Ahora, Mariah carey se lanza de nuevo contra Jennifer López pues está convencida de que ella es más exitosa que JLo, además de que dice ser más atractiva y envejecer mejor que ella; y no sólo eso, sino que también se habría burlado del fracaso de la gira de la diva del Bronx.
Hace unas semanas, Mariah Carey se presentó en el Brighton Pride 2025, en Inglaterra, evento en el que deleitó a sus fans con sus más grandes éxitos, como "Without You", "Obsessed" y "We Belong Together".
De acuerdo con expertos, la presentación de Carey fue impresionante y superó a los shows que en ese momento se encontraba ofreciendo JLo por Europa (continente que recorrió con su gira "Up All Night: Live in 2025").
"Mariah ha regresado triunfante, luce fantástica y su confianza nunca ha sido tan alta. Realmente cautivó al público en el concierto y alcanzó sus notas más altas características", revelaron algunos medios.
No la soporta
Una fuente cercana a Mariah Carey dijo al medio RadarOnline que ella disfruta del fracaso de su colega y su única motivación es hacerlo mejor.
"Jennifer Lopez la pasó mal, su concierto fue muy aburrido, y luego el problema de vestuario lo arruinó todo. Mariah disfruta mucho de la humillación de JLo", agregó el informante, quien señaló que una de las motivaciones de Mariah Carey por hacer un show espectacular era superar a López, ya que "no la soporta".
Y Mariah no sólo piensa que es mejor que Jennifer López de manera profesional, sino que también asegura que es más atractiva:
"Mariah está convencida de que está envejeciendo mejor. Le molesta que digan que JLo tiene belleza eterna cuando ella cree que es igual de atractiva, o incluso más", contó la fuente.
A principios de la década de 2000, Mariah Carey concedió una entrevista al programa de televisión alemán taff , donde le preguntaron qué pensaba sobre otras estrellas del pop.
Después de elogiar a Beyoncé, se le preguntó por Jennifer López, a lo que respondió que "no la conocía", frase que se volvió viral en ese entonces y que a la fecha es recordada con memes.