Deanna Melillo: polémica por comentarios sobre Totonicapán

La creadora de contenido estadounidense con descendencia guatemalteca, Deanna Melillo, conocida en redes sociales por compartir sus viajes y experiencias en América Latina, generó controversia luego de referirse erróneamente a Totonicapán como municipio y posteriormente como "un pueblo".
El incidente ocurrió cuando Melillo publicó en sus historias de Instagram una fotografía desde el hotel donde se hospedaba en Totonicapán, en la que escribió que el lugar "tenía elevador" y acompañó el mensaje señalando que se encontraba "en un pueblo".
Aunque Deanna Melillo eliminó la publicación del elevador, la captura fue replicada por la página Museo Guatemalteco de Internet en Facebook, donde rápidamente comenzó a viralizarse y a recibir comentarios críticos.
Usuarios guatemaltecos señalaron que Totonicapán es uno de los 22 departamentos del país, y no un municipio ni un pueblo, como lo indicó la influencer. Además, resaltaron que el departamento es reconocido por su relevancia histórica y cultural, pues ha sido un bastión de organización comunitaria indígena y cuna de importantes movimientos sociales en la historia guatemalteca.
Las reacciones se dividieron entre quienes tomaron el error como una anécdota ligera de alguien ajeno a la geografía local, y quienes lo consideraron una muestra de desinformación y falta de respeto hacia la identidad del departamento.
Otros también criticaron el hecho de que se sorprendiera que existía "un elevador en un pueblo", pues para ellos es una falta de respeto hacia el departamento.
¿Quién es Deanna Melillo?
Deanna Melillo es una influencer y creadora de contenido digital estadounidense que ha ganado notoriedad en los últimos años por sus viajes por Latinoamérica y por trabajar con varias marcas comerciales.
En sus plataformas comparte impresiones culturales, experiencias gastronómicas y vivencias cotidianas, lo que le ha permitido conectar con audiencias hispanohablantes. Sin embargo, su estilo espontáneo y comentarios directos también la han colocado en el centro de polémicas, como la ocurrida ahora en Guatemala.
Hasta el momento, Melillo no se ha pronunciado públicamente sobre la confusión. Mientras tanto, el episodio continúa generando debate en redes sociales sobre la importancia de informarse y respetar las particularidades culturales y geográficas de los países.
No es la primera vez que Deanna Melillo se ve expuesta en una polémica, pues anteriormente tuvo una denuncia en su contra por presunto ultraje a símbolos nacionales luego de que en un video modificara la letra del Himno Nacional de Guatemala. El hecho fue investigado por la Fiscalía de Distrito Metropolitano del Ministerio Público.
Ante la controversia, Melillo y su pareja, el creador de contenido Josy Esteban, publicaron un video disculpándose y aclarando que la grabación se realizó hace más de un año por un asistente al circo. Posteriormente la situación se resolvió.
