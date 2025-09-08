 Diego Boneta se parece a Fidel Castro en 'Killing Castro'
Farándula

Diego Boneta sorprende con su parecido a Fidel Castro en el avance de "Killing Castro"

Con este papel, el actor le da un giro de 180° a su carrera en la búsqueda de demostrar lo multifacético que puede llegar a ser.

Diego Boneta, Instagram
Diego Boneta / FOTO: Instagram

La impactante transformación de Diego Boneta en Fidel Castro ha dejado a todos con la boca abierta luego de que se revelaran las primeras imágenes inéditas de la película Killing Castro.  

El actor mexicano, conocido internacionalmente por su interpretación de Luis Miguel, presentó en sus redes sociales su caracterización como el líder cubano, resaltando el desafío actoral y la importancia histórica del proyecto.

"Realmente uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes hasta la fecha como actor. ¡Qué honor producir esta película con un equipo tan increíble! Gracias @entertainmentweekly ?ASESINANDO A CASTRO @tiff_net?: @cliftonprescod", escribió en su cuenta de Instagram.

En sus redes sociales, Diego Boneta difundió fotografías tomadas en el set de filmación, donde aparece con barba tupida, uniforme militar y una expresión intensa, elementos que evocan la imagen reconocible de Fidel Castro. 

La reacción de los seguidores fue inmediata, muchos manifestaron sorpresa ante la transformación física y el compromiso mostrado en este nuevo reto profesional. La caracterización ha sido uno de los aspectos más comentados, destacando la versatilidad del actor.

Entre las estrellas que trabajaron con Diego Boneta se encuentran: Kendrick Sampson, Xolo Maridueña, Al Pacino, KiKi Layne, Alexander Ludwig, y Logan Marshall-Green. 

Una reunión histórica

"Killing Castro" está dirigida por Eif Rivera y se centrará en un episodio histórico crucial: el encuentro que sostuvieron Fidel Castro y el activista Malcolm X en el Hotel Theresa de Harlem, Nueva York, en 1960.

Este encuentro no fue solo una reunión casual, sino un potente símbolo de alianza entre dos de las figuras revolucionarias más icónicas de distintas partes del mundo, un momento de gran significado político que la cinta promete revivir con un enfoque dramático.

Foto embed
Diego Boneta como Fidel Castro - Instagram
Foto embed
Fidel Castro - Instagram

La producción busca ofrecer una mirada profunda sobre el significado de este encuentro y su impacto en las relaciones internacionales y los movimientos sociales.

Diego Boneta no solo protagoniza la cinta, sino que también participa como productor, lo que subraya su profundo compromiso con el proyecto.

Killing Castro se perfila como una propuesta cinematográfica con potencial para atraer el interés tanto del público latinoamericano como del estadounidense, al abordar un capítulo relevante de la historia contemporánea desde una perspectiva novedosa.

Emisoras  Escúchanos