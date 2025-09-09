Cancelan Feria Independencia en Los Ángeles por Migración

La esperada Feria Independencia en Los Ángeles —celebración cultural organizada por la comunidad guatemalteca en Los Ángeles— fue oficialmente cancelada, según detallan los organizadores en redes sociales, citando como razón la intensificación de los controles migratorios en la zona.
El evento estaba planificado para el sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025 en el emblemático Los Angeles Memorial Coliseum.
De hecho, Ticketmaster ya había listado activamente una presentación programada para el domingo 14 de septiembre.
Artistas convocados
Según publicaciones previas y la promoción oficial del evento, el cartel del primer día incluía figuras destacadas de la música latinoamericana. Entre los artistas estaba Elvis Crespo, Los Tres Huitecos, Miseria Cumbia Band, Los Mamboteros, Diego Roldán, Marimba Linda Chapina, entre otros.
En la versión del año anterior se presentaron artistas guatemaltecos como Alisson Valdez, Adrián Alburez, Jossie Esteban, Victor Kapusta, Los Thes Huitecos, José Juan Aldana, Misera Cumbia Band, Domingo Lemus y marimba tradicional, lo que sugiere un line-up similar planeado para 2025.
¿Por qué se canceló?
En la publicación compartida en Instagram por la organización del evento, se explica que la decisión responde a la intensificación en los últimos días de los operativos migratorios, lo que ha generado una situación de inseguridad percibida entre la comunidad para asistir a un evento de esta magnitud.
Este tipo de cancelaciones en celebraciones del 4 de julio y otros eventos comunitarios ya han sido frecuentes en barrios con alta población inmigrante de Los Ángeles, ante la preocupación por posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Aunque no hay un relato directo de que esos operativos hayan afectado específicamente esta feria guatemalteca, el contexto general de cautela y suspensión se repite.
La Feria Independencia es una celebración emblemática para la comunidad guatemalteca en el extranjero; una oportunidad para reunirse, rescatar tradiciones patrias, disfrutar de música, gastronomía, juegos mecánicos, expresiones culturales y compartir en familia lejos de casa.
Por el momento muchos usuarios han manifestado su pesar por la cancelación.
