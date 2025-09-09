 Cancelan Feria Independencia en Los Ángeles por Migración
Farándula

Feria Independencia en Los Ángeles se cancela por temas migratorios

Según publicaciones previas y la promoción oficial del evento, el cartel del primer día incluía figuras destacadas de la música latinoamericana.

Compartir:
Feria de Independencia, Redes sociales
Feria de Independencia / FOTO: Redes sociales

La esperada Feria Independencia en Los Ángeles —celebración cultural organizada por la comunidad guatemalteca en Los Ángeles— fue oficialmente cancelada, según detallan los organizadores en redes sociales, citando como razón la intensificación de los controles migratorios en la zona.

El evento estaba planificado para el sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025 en el emblemático Los Angeles Memorial Coliseum.

De hecho, Ticketmaster ya había listado activamente una presentación programada para el domingo 14 de septiembre.

Artistas convocados

Según publicaciones previas y la promoción oficial del evento, el cartel del primer día incluía figuras destacadas de la música latinoamericana. Entre los artistas estaba Elvis Crespo, Los Tres Huitecos, Miseria Cumbia Band, Los Mamboteros, Diego Roldán, Marimba Linda Chapina, entre otros.

En la versión del año anterior se presentaron artistas guatemaltecos como Alisson Valdez, Adrián Alburez, Jossie Esteban, Victor Kapusta, Los Thes Huitecos, José Juan Aldana, Misera Cumbia Band, Domingo Lemus y marimba tradicional, lo que sugiere un line-up similar planeado para 2025.

Foto embed
Feria Independencia - Redes sociales

¿Por qué se canceló?

En la publicación compartida en Instagram por la organización del evento, se explica que la decisión responde a la intensificación en los últimos días de los operativos migratorios, lo que ha generado una situación de inseguridad percibida entre la comunidad para asistir a un evento de esta magnitud.

Este tipo de cancelaciones en celebraciones del 4 de julio y otros eventos comunitarios ya han sido frecuentes en barrios con alta población inmigrante de Los Ángeles, ante la preocupación por posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Aunque no hay un relato directo de que esos operativos hayan afectado específicamente esta feria guatemalteca, el contexto general de cautela y suspensión se repite.

La Feria Independencia es una celebración emblemática para la comunidad guatemalteca en el extranjero; una oportunidad para reunirse, rescatar tradiciones patrias, disfrutar de música, gastronomía, juegos mecánicos, expresiones culturales y compartir en familia lejos de casa.

Por el momento muchos usuarios han manifestado su pesar por la cancelación.

Mira también:

@emisorasunidas897

Carlo Acutis es el primer Santo Millennial. . . #CarloAcutis #SantoMillennial #Catolicos

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Alianzas, pugnas y disputas por territorio, ¿qué se sabe de las pandillas en Guatemala?t
Nacionales

Alianzas, pugnas y disputas por territorio, ¿qué se sabe de las pandillas en Guatemala?

11:07 AM, Sep 09
Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistast
Deportes

Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistas

10:24 AM, Sep 09
Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instanciat
Nacionales

Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instancia

11:36 AM, Sep 09
Me tiró así, mire, me agarró: Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9t
Nacionales

"Me tiró así, mire, me agarró": Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9

10:00 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Justiciaredes socialesSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos