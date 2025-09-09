Bad Bunny sufre accidente impactante en concierto

Bad Bunny está viviendo uno de los momentos artísticos más gratificantes y emocionantes de su carrera.
Desde el pasado 11 de julio, el cantante puertorriqueño ha estado desarrollando una residencia en su el coliseo de San Juan, Puerto Rico bajo el título No Me Quiero ir de Aquí, una serie de 30 shows en los que el artista muestra el apego que tiene a su isla natal.
Durante su más reciente concierto, Bad Bunny sufrió un accidente en plena tarima que sorprendió a los asistentes y que rápidamente se hizo viral.
El comentado momento ocurrió cuando como parte del show, el cantante dio un salto sobre un montón de tierra que formaba parte del escenario.
Sin embargo al repetir dichos saltos cayó mal y su rodilla se dobló de una manera extraña.
Los videos que circularon en redes muestran cuando el cantante gritó de dolor y de inmediato se llevó la mano a la pierna, mientras cojeaba hacia un costado del escenario.
Medios reportan que a pesar del incidente, Bad Bunny no suspendió la presentación y siguió el show renqueando. Hasta el momento, el Conejo Malo no se ha pronunciado al respecto y tal parece que el resto de conciertos siguen en pie.
Intenso baile
Belinda y Bad Bunny se convirtieron en un dúo inesperado que revolucionó las redes sociales, durante la residencia del "Conejo Malo" en el Coliseo de Puerto Rico, la cantante mexicana sorprendió a los asistentes al aparecer en el show, desatando uno de los momentos más virales de la música latina este año.
La intérprete de Cactus fue vista en la "casita" acompañada por Tokischa, cuando Bad Bunny interpretaba "Perro Negro", tema en el que la menciona con la frase:
"Que lo’ dejas loco, enchulao’, como Belinda".
En ese instante, el puertorriqueño dirigió las cámaras y su atención hacia ella, caminó hasta su lugar y ambos bailaron de manera sensual, provocando euforia entre los fanáticos.