Selena Gomez revela su artritis causada por lupus

Selena Gomez padece artritis a consecuencia del lupus, así lo reveló en el pódcast Good Hang With Amy Poehler la llevó a transformar su historia.
La cantante contó como el dolor en sus manos la llevo a rediseñar productos y así nació su marca de maquillaje Rare Beauty.
Según dijo, el lupus le ha provocado rigidez en sus dedos, haciendo tareas simples dolorosas, como abrir botellas de agua.
La confesión no quedó en lo personal. Selena Gomez padece artritis y esa vivencia inspiró envases accesibles. Rare Beauty lanzó productos con diseños fáciles de usar y pensados para todos.
"Tengo artritis en mis dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de la marca trataba de abrir una botella de agua y me dolía mucho, antes de estar con la medicación adecuada", contó.
Selena Gomez fue Diagnosticada en 2013 con lupus, y se enfrentó terapias intensas y un trasplante de riñón. Hoy Selena Gomez afirma estar en remisión.
El dolor físico vino acompañado de críticas por cambios de peso. Selena Gomez padece artritis y asegura que la terapia DBT fue clave para su estabilidad emocional y fortaleza.
Su historia no se reduce a un diagnóstico. Su apertura pública ha marcado un precedente en la forma en que las celebridades abordan los temas de salud.
La fundación
Selena Gomez anunció el miércoles (10 de septiembre) que The Marías se presentará y Jimmy Kimmel será el anfitrión en el evento benéfico del Rare Impact Fund de este año, puede revelar Billboard en exclusiva.
El evento, titulado Rare Impact Fund Benefit: A Night of Radiance and Reflection, se llevará a cabo el 29 de octubre en Nya Studios West en Los Ángeles, celebrando cinco años desde que Selena Gomez la fundó.
Este fondo destina el 1% de todas las ventas de Rare Beauty a apoyar organizaciones que amplían el acceso a servicios y educación sobre salud mental para jóvenes de todo el mundo.
"Esta noche es una celebración de lo lejos que hemos llegado y un poderoso recordatorio de cuánto más podemos hacer juntos", dijo Selena Gomez, fundadora y creadora de Rare Beauty y del Rare Impact Fund.
"Estoy increíblemente agradecida con Jimmy y The Marías por unirse a mí para destacar la importancia de la salud mental juvenil. Su apoyo significa muchísimo, no solo para mí, sino para millones de jóvenes en todo el mundo a quienes llega esta labor".