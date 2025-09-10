 Wendolee Hospitalizada: Accidente en la Intimidad de Academia
Farándula

Wendolee, de La Academia, hospitalizada tras accidente en la intimidad

La cantante que fue un ícono de la primera generación de La Academia terminó en el hospital tras encuentro íntimo con su esposo.

Wendolee, Instagram
Wendolee / FOTO: Instagram

Wendolee Ayala, exintegrante de La Academia, reveló que una emergencia de salud durante un encuentro íntimo con su esposo la llevó al hospital y la puso en un grave riesgo.  

En entrevista con TVNotas, Wendolee explicó que, tras una separación de meses, se reconcilió con su pareja y vivieron un momento romántico que terminó en urgencias médicas.

Según reveló, fue diagnosticada con cefalea coital, un padecimiento caracterizado por dolores de cabeza intensos durante la actividad sexual.  

 Aunque al inicio se pensó que estaba vinculado con su epilepsia, finalmente los médicos descartaron esa posibilidad.

Wendolee, quien se describe como "gordibuena pero sana", contó con humor y naturalidad lo que vivió. Entre risas, relató que hasta los doctores se sorprendieron cuando su esposo trató de explicar lo sucedido.

"En una de las reconciliadas casi me muero, literal (ríe). Hubo una emergencia sexual. Nunca me había pasado en la vida. Estábamos en el ‘amorts’ y acabamos en urgencias, hospitalizada", dijo a TVNotas.

La cantante recordó que su familia creyó que el episodio tenía que ver con su epilepsia, pero más tarde le explicaron lo contrario:

"Lo que se suponía que era una noche sexy acabó siendo con tubos y conectada (ríe). Tengo problemas de epilepsia y mi familia pensó que estaba relacionado con eso, pero resulta que existe un síndrome llamado ‘cefalea coital’. Yo me moría de la pena".

Afortunadamente, tras recibir atención médica, la cantante se encuentra estable y lo narra con humor, dejando en claro que, aunque el episodio fue aterrador, no pasó a mayores.

Foto embed
Wendolee y su esposo - Instagram

Siempre con la música

La cantante Wendolee regresó a los escenarios con una gira muy especial: "Noche de Mujeres Cabronas".

Este tour arrancó en Torreón, Coahuila y Ciudad de México y se llevó a cabo durante el mes de agosto de 2025, y que fue una experiencia musical única y poderosa para el público.

Más que un concierto, "Noche de Mujeres Cabronas" fue un espectáculo interactivo y emocional, diseñado especialmente para mujeres que desean reconectar con su fuerza interior.

Wendolee ofreció un show en vivo lleno de energía latina, que combinará karaoke interactivo, momentos catárticos, risas y mucha música para bailar.

"Una noche para las mujeres que han amado, llorado, reído y resurgido con más fuerza. Es música para el alma, para sanar y para recordar que somos invencibles", expresó Wendolee en un comunicado oficial.

