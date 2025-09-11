 Bad Bunny excluye EE. UU. de su gira por temor a redadas
Bad Bunny excluye a EE.UU. de su gira por temor a las redadas

El cantante puertorriqueño desea evitar que sus fans sufran los efectos de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Bad Bunny asegura que ha excluido a Estados Unidos de su última gira de conciertos por temor a las redadas, ante la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense acuda a los recintos para detener a gente.

"Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho", afirma el cantante puertorriqueño en una entrevista publicada el miércoles por la revista i-D.

Bad Bunny añade que había "muchas razones" por las que decidió no ir a Estados Unidos, y que ninguna de ellas estuvo motivada por el odio.

"He actuado allí muchas veces. Todas las actuaciones han sido un éxito. Todas han sido magníficas. He disfrutado de conectar con los latinos que viven en Estados Unidos", apunta el intérprete de 31 años, que el 14 de septiembre concluirá su residencia musical de 30 conciertos en Puerto Rico, titulada ‘No Me Quiero Ir De Aquí’ y preámbulo de una gira mundial.

"Todos los espectáculos han sido un éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado conectando con los latinos que viven en Estados Unidos. Pero, concretamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos...", ha añadido, declarando su malestar con el desprecio administrativo que, según él, el país sigue brindando a su isla, puesto que los puertorriqueños no pueden participar en las decisiones políticas del país pese a ser reconocidos como ciudadanos estadounidenses.  

La gira mundial

Esta serie de actuaciones llega tras el lanzamiento a principios de año de su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOtoS’, un homenaje a su isla natal que fusiona reguetón con los ritmos autóctonos de la salsa y la plena.

Bad Bunny constata en i-D que los estadounidenses pueden ir a Puerto Rico a verle actuar y que los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también pueden ir la isla o a cualquier otra parte del mundo.

El «DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour»  comenzará el próximo mes de noviembre, comenzando por la República Dominicana, Costa Rica y México, y llevará al artista por todo el planeta hasta julio de 2026.

En enero, Bad Bunny recorrerá Perú, Chile, Argentina y Brasil para, posteriormente, actuar en el lado opuesto del planeta, llegando a Australia y Japón. Finalmente, la gira llegará a Europa, donde habrá dos conciertos en Barcelona y diez en Madrid.  

