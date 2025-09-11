 Victoria Beckham: Primeras Imágenes y Estreno Docuserie
Farándula

Docuserie de Victoria Beckham: revelan la primera imagen y fecha de estreno

Victoria confesó que al principio pensaba que "nadie querría ver lo que hago cada día", pero que su esposo David Beckham la convenció para asumir este proyecto.

Victoria Beckam
Victoria Beckam / FOTO: Redes sociales

Victoria Beckham, conocida mundialmente por su paso como "Posh Spice" en las Spice Girls, dará un paso más hacia el foco mediático con su próxima docuserie en Netflix, anunciada oficialmente por la plataforma el 21 de agosto de 2025 durante el Festival Internacional de Televisión de Edimburgo.

Aunque todavía se desconoce el título oficial, se ha confirmado que la producción llegará el 9 de octubre, explorará su trayectoria profesional desde los inicios como cantante hasta consolidarse como diseñadora de moda y empresaria en los sectores del lujo y la belleza.

La docuserie, producida conjuntamente por Studio 99 y Dorothy St Pictures, ofrecerá acceso exclusivo no solo a Victoria Beckham, sino también a su familia, colaboradores más cercanos y material de archivo que permitirá ver tanto los éxitos como los sacrificios que acompañan su imagen pública.

En declaraciones recogidas en medios latinoamericanos, Victoria confesó que al principio pensaba que "nadie querría ver lo que hago cada día", pero que su esposo David Beckham la convenció para asumir este proyecto.

Uno de los ejes centrales será cómo ha lidiado con la presión mediática, especialmente en cuanto a su imagen corporal, las expectativas impuestas tras su paso por la fama pop, los retos de la moda de alta costura y la conciliación entre la vida familiar y una agenda profesional exigente.

Según fuentes consultadas, Victoria Beckham aborda temas que hasta ahora permanecían en segundo plano, incluida su percepción personal del cuerpo, dietas estrictas y momentos de inseguridad ante el escrutinio público.

¿Quién es Victoria Beckham?

Victoria Beckham, nacida Victoria Caroline Adams el 17 de abril de 1974 en Hertfordshire, Inglaterra, alcanzó fama internacional en los años noventa como integrante de las Spice Girls, el grupo musical femenino que redefinió la cultura pop con éxitos como Wannabe y una impronta marcada por el lema "Girl Power".

Tras la disolución del grupo, incursionó en una carrera musical en solitario, pero pronto su interés gravitó hacia el mundo de la moda y los negocios. En 2008 lanzó su propia marca de moda, cuyas creaciones se caracterizan por un estilo sofisticado, minimalista, elegante, y con gran atención al detalle.

Con el tiempo su imperio se ha expandido hacia la belleza, fragancias y accesorios. Paralelamente, su vida personal —matrimonio con David Beckham desde 1999 y madre de cuatro hijos— ha sido objeto del interés público, convirtiéndola en una figura que cruza la música, los negocios y la cultura pop.

