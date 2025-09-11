 Guillermo del Toro: Impactante Pérdida de 200 Libras
Farándula

¡Irreconocible! Guillermo del Toro sorprende al perder casi 200 libras

El famoso director mexicano reveló la razón de su drástico cambio físico tras varios años de intentar mejorar su hábitos alimenticios.

Compartir:
Guillermo del Toro, Instagram
Guillermo del Toro / FOTO: Instagram

Guillermo del Toro sorprendió con su evidente cambio de imagen durante el estreno de su nueva película, Frankenstein, en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

El director mexicano estuvo acompañado por sus protagonistas Oscar Isaac y Jacob Elordi, quienes recibieron una ovación de 13 minutos tras su proyección.

Además de destacar por su talento, el tapatío llamó la atención por su notable transformación física, ya que luce varias tallas menos.

Guillermo del Toro concedió una entrevista al programa matutino Despierta América donde contó el motivo que le ha llevado a cambiar su imagen: 

"Conforme te vas haciendo más viejo, te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos", ha comentado, con su clásico sentido del humor, sobre el motivo que le ha empujado a perder peso.

Foto embed
Guillermo del Toro antes - Instagram

El creador de El laberinto del Fauno y La forma del agua, ha comentado además cómo se siente tras su espectacular transformación: "Estoy contento, ahora he perdido como 80 kilos", ha expresado en Venecia. 

La dieta que no pudo hacer

Hace algunos años, en una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el cineasta recordó entre risas su etapa como vegetariano, que duró cuatro años.

Foto embed
Guillermo del Toro - Instagram

Guillermo del Toro relató que, durante un viaje con su socio, el aroma de unos pollos rostizados lo hizo abandonar la dieta de forma abrupta:

"Algo explotó en mi cabeza y me comí tres pollos con todo y huesos. Era momento de sincerarme", bromeó.  

Además de referirse a su pérdida de peso, Guillermo del Toro compartió cómo se siente tras cumplir uno de sus mayores sueños: dirigir Frankenstein.

"Estoy ahora en la depresión postparto, se quedó algo vacío, ya salió, está afuera", señaló. 

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos