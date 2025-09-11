Guillermo del Toro: Impactante Pérdida de 200 Libras

Guillermo del Toro sorprendió con su evidente cambio de imagen durante el estreno de su nueva película, Frankenstein, en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
El director mexicano estuvo acompañado por sus protagonistas Oscar Isaac y Jacob Elordi, quienes recibieron una ovación de 13 minutos tras su proyección.
Además de destacar por su talento, el tapatío llamó la atención por su notable transformación física, ya que luce varias tallas menos.
Guillermo del Toro concedió una entrevista al programa matutino Despierta América donde contó el motivo que le ha llevado a cambiar su imagen:
"Conforme te vas haciendo más viejo, te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos", ha comentado, con su clásico sentido del humor, sobre el motivo que le ha empujado a perder peso.
El creador de El laberinto del Fauno y La forma del agua, ha comentado además cómo se siente tras su espectacular transformación: "Estoy contento, ahora he perdido como 80 kilos", ha expresado en Venecia.
La dieta que no pudo hacer
Hace algunos años, en una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el cineasta recordó entre risas su etapa como vegetariano, que duró cuatro años.
Guillermo del Toro relató que, durante un viaje con su socio, el aroma de unos pollos rostizados lo hizo abandonar la dieta de forma abrupta:
"Algo explotó en mi cabeza y me comí tres pollos con todo y huesos. Era momento de sincerarme", bromeó.
Además de referirse a su pérdida de peso, Guillermo del Toro compartió cómo se siente tras cumplir uno de sus mayores sueños: dirigir Frankenstein.
"Estoy ahora en la depresión postparto, se quedó algo vacío, ya salió, está afuera", señaló.