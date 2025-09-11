 Ricardo Montaner Prende Alarmas por Su Salud: ¿Qué Sucede?
Ricardo Montaner enciende las alertas sobre su estado de salud

El famoso cantautor generó preocupación tras compartir un video que "parece una despedida" para algunos fans.

Ricardo Montaner, Redes sociales
Ricardo Montaner / FOTO: Redes sociales

Ricardo Montaner provocó inquietud al compartir en su cuenta de Instagram un breve video en el que se le ve a bordo de una lancha, acompañado del mensaje: "Dios disponga el tiempo pero que no se tarde...".

Aunque en el clip no hay otros indicios sobre su salud, esa frase, cargada de carga emotiva y alusión al paso del tiempo, desató especulaciones entre sus fans.

Muchos manifestaron preocupación en redes sociales, pidiendo saber si se trata de un estado delicado, una reflexión espiritual profunda, o simplemente un momento de introspección pública.

Hasta el momento Ricardo Montaner no ha ofrecido detalles ni aclaraciones médicas, dejando en el aire múltiples interpretaciones respecto a su bienestar.

Según lo que comentó el famoso en su video es un agradecimiento a la vida, a las personas que ya no están pero que "pronto estarán reunidas", y que desea regresar a los escenarios para interpretar sus temas y abrazar a los fans, y por último le pidió a Dios que no se tarde mucho para darle ese deseo.

¿Quién es Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner, cuyo nombre de nacimiento es Héctor Eduardo Reglero Montaner, nació el 8 de septiembre de 1957 en Buenos Aires, Argentina, pero creció y se consolidó profesionalmente en Venezuela.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, ha vendido millones de discos y se ha convertido en uno de los cantautores más reconocidos de la música romántica en español.

Entre sus éxitos más recordados están "Tan Enamorados", "La Cima del Cielo" y colaboraciones inolvidables que le han otorgado premios, visitas internacionales, y una posición de liderazgo en la música latina.

Montaner también es figura pública por su cercanía con sus seguidores, su espiritualidad expresada abiertamente, y por su legado artístico que trasciende generaciones, incluyendo el trabajo mayormente acompañado de sus hijos Mau, Ricky, y Evaluna.

