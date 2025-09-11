Ricardo Montaner Prende Alarmas por Su Salud: ¿Qué Sucede?

Ricardo Montaner provocó inquietud al compartir en su cuenta de Instagram un breve video en el que se le ve a bordo de una lancha, acompañado del mensaje: "Dios disponga el tiempo pero que no se tarde...".
Aunque en el clip no hay otros indicios sobre su salud, esa frase, cargada de carga emotiva y alusión al paso del tiempo, desató especulaciones entre sus fans.
Muchos manifestaron preocupación en redes sociales, pidiendo saber si se trata de un estado delicado, una reflexión espiritual profunda, o simplemente un momento de introspección pública.
Hasta el momento Ricardo Montaner no ha ofrecido detalles ni aclaraciones médicas, dejando en el aire múltiples interpretaciones respecto a su bienestar.
Según lo que comentó el famoso en su video es un agradecimiento a la vida, a las personas que ya no están pero que "pronto estarán reunidas", y que desea regresar a los escenarios para interpretar sus temas y abrazar a los fans, y por último le pidió a Dios que no se tarde mucho para darle ese deseo.
¿Quién es Ricardo Montaner?
Ricardo Montaner, cuyo nombre de nacimiento es Héctor Eduardo Reglero Montaner, nació el 8 de septiembre de 1957 en Buenos Aires, Argentina, pero creció y se consolidó profesionalmente en Venezuela.
Con una trayectoria de más de cuatro décadas, ha vendido millones de discos y se ha convertido en uno de los cantautores más reconocidos de la música romántica en español.
Entre sus éxitos más recordados están "Tan Enamorados", "La Cima del Cielo" y colaboraciones inolvidables que le han otorgado premios, visitas internacionales, y una posición de liderazgo en la música latina.
Montaner también es figura pública por su cercanía con sus seguidores, su espiritualidad expresada abiertamente, y por su legado artístico que trasciende generaciones, incluyendo el trabajo mayormente acompañado de sus hijos Mau, Ricky, y Evaluna.
