Rita Ora enfrenta críticas por su controversial pose como Virgen María

Rita Ora está en el centro del huracán con su último look, canalizando a la Virgen María en una sesión de fotos con el legendario fotógrafo David LaChapelle el miércoles 10 de septiembre, en Los Ángeles.
La cantante de 34 años Rita Ora lució una túnica blanca vaporosa, con un velo que le llegaba hasta el suelo, mientras posaba descalza sosteniendo un rosario, mientras trabajaba con el icónico fotógrafo que ha tomado fotos con temas religiosos similares para muchas estrellas y ha trabajado con leyendas como Britney Spears, Madonna y Michael Jackson .
Un anillo verde, que recuerda a la Corona de Espinas bíblica, rodea un falso corazón rojo brillante en 3D en su pecho.
En otra toma, estaba rodeada de un grupo de personas, con un cordero a sus pies. La sesión también contaba con un enorme marco dorado.
Las fotos fueron tomadas afuera de Capitol Records en Hollywood, aunque no está claro si están relacionadas con la música.
No está claro si es para la portada de un nuevo álbum o simplemente una divertida sesión de fotos, lo que si es cierto es que las imágenes causaron sensación en las redes sociales.
Muchos usuarios criticaron a Rita Ora por "burlarse" de alguien tan importante para la iglesia Católica.
El deseo de la cantante
Por otro lado, Rita Ora ha enfadado a sus vecinos por sus planes de construir un gimnasio en el jardín de su casa de Londres valorada en 7,5 millones de libras.
El creador del éxito "Poison", que compró la propiedad catalogada como Grado II en Primrose Hill, al norte de Londres, hace cuatro años, espera eliminar algunas de las características exteriores que han estado allí durante casi 150 años.
Pero los vecinos han expresado fuertes objeciones, calificando el proyecto de molestia visual y acusando a Rita Ora de hipocresía porque, según ellos, amenaza un hábitat natural sensible.
No es la primera vez que Rita se enfrenta a sus vecinos por el ruido: la cantante de "Hot Right Now" ha tenido enfrentamientos similares en dos de sus otras residencias de Londres.