 Deanna Melillo deslumbra a fans con un atuendo
Farándula

Deanna Melillo deja sin alientos a sus fans con atuendo que hace desbordar sus atributos delanteros

La generadora de contenido ha dejado con la boca abierta a sus miles de fanáticos de las redes sociales.

Compartir:
Deanna Melillo, Deanna Melillo
Deanna Melillo / FOTO: Deanna Melillo

La generadora de contenido Deanna Melillo volvió a acaparar titulares y comentarios en redes sociales. Y es que la joven compartió una serie de fotografías que dejaron sin aliento a sus miles de fanáticos.

En la sesión, la joven aparece utilizando un top que resalta y hace desbordar sus atributos delanteros, provocando una avalancha de reacciones entre sus seguidores. Las instantáneas, compartidas en su cuenta oficial de Instagram, no tardaron en volverse virales.

Los usuarios destacaron la seguridad y estilo de Melillo, quien ya se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más seguidas en Guatemala y la región. La publicación generó cientos de comentarios, la mayoría de ellos admirando su figura y expresando apoyo a su carrera.

Actualmente, la influencer cuenta con más de 478 mil seguidores en Instagram, cifra que crece día con día gracias a su personalidad extrovertida y su constante interacción con el público.  Aunque a lo largo de su trayectoria se ha visto envuelta en algunos escándalos mediáticos, la simpatía de Melillo le ha permitido ganarse el corazón de muchos internautas.

Deanna Melillo sigue triunfando

Actualmente, la influencer cuenta con más de 478 mil seguidores en Instagram, cifra que crece día con día gracias a su personalidad extrovertida y su constante interacción con el público.  Aunque a lo largo de su trayectoria se ha visto envuelta en algunos escándalos mediáticos, la simpatía de Melillo le ha permitido ganarse el corazón de muchos internautas.

Entre los rumores que han surgido tras esta sesión fotográfica, destaca la posibilidad de que Deanna Melillo se convierta en la imagen de una reconocida marca colombiana.

Esme La Chapina se deja ver en las calles con short que apenas cubre sus atributos traseros

La influencer guatemalteca sigue acaparando miradas y aumentando su comunidad digital.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente, las especulaciones han incrementado el interés en torno a su figura. Sus seguidores ya comentan con entusiasmo lo que significaría esta colaboración para su proyección internacional.

Melillo ha demostrado que más allá de la polémica, su autenticidad y cercanía con los fanáticos son clave para mantenerse vigente.

En Portada

Capturan a supuesto proveedor de armas a pandillerost
Nacionales

Capturan a supuesto proveedor de armas a pandilleros

08:31 AM, Sep 13
¿Cómo estará el clima para el recorrido de antorchas? Esto dice el Insivumeht
Nacionales

¿Cómo estará el clima para el recorrido de antorchas? Esto dice el Insivumeh

07:39 AM, Sep 13
Ya son 145 los niños muertos de hambre en Gaza debido al bloqueo israelí de suministrost
Internacionales

Ya son 145 los niños muertos de hambre en Gaza debido al bloqueo israelí de suministros

07:47 AM, Sep 13
Flick confirma que Lamine Yamal no jugará este fin de semanat
Deportes

Flick confirma que Lamine Yamal no jugará este fin de semana

06:53 AM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Justicia#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos