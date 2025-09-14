Deanna Melillo sorprende con retoque estético

La famosa creadora de contenido Deanna Melillo confesó que pasó nuevamente por el quirófano. En esta ocasión, para hacerse un retoque corporal que rápidamente generó opiniones divididas entre sus seguidores.
La joven que cuenta con una sólida base de fans en redes sociales, explicó que decidió realizarse un procedimiento estético para remarcar su cintura. Asimismo, explicó en un video que se quitó grasa de los brazos y colocarla en la zona de la cadera.
"Esto lo hice para mí y lo hice en el lugar correcto", señaló en sus historias, enfatizando que su objetivo era sentirse más segura con su propia figura. Esta no es la primera vez que la joven nacida en Estados unidos, Deanna Melillo se somete a una cirugía estética.
La influencer ya había pasado por un procedimiento anterior que también generó titulares y comentarios en línea. En esta ocasión, reafirmó que su decisión fue personal y que no busca complacer a nadie más que a sí misma.
La reacción de los fans de Deanna Melillo
Su sinceridad al compartir la experiencia fue bien recibida por muchos, aunque otros internautas criticaron que debería "controlarse" y no recurrir tan seguido a este tipo de cambios. Las imágenes de su nueva silueta no tardaron en desatar un aluvión de comentarios en las redes.
Mientras que algunos de sus seguidores la llenaron de halagos, destacando su disciplina y valentía, otros señalaron que podría estar cayendo en excesos. Este contraste no es nuevo para la creadora de contenido, quien a lo largo de su carrera se ha visto envuelta en diferentes polémicas que han puesto a prueba su resiliencia digital.
Con más de 478 mil seguidores en Instagram, Deanna Melillo se ha consolidado como una de las influencers más comentadas de la región. Su estilo directo y sin filtros le ha permitido mantener una relación cercana con sus fans, quienes siguen de cerca cada una de sus publicaciones.
Además de su faceta como generadora de contenido, se le ha vinculado con marcas internacionales y no han faltado rumores sobre posibles colaboraciones comerciales, aunque ella no siempre confirma dichos proyectos.