 Deanna Melillo sorprende con retoque estético
Farándula

Deanna Melillo sorprende al revelar que se sometió a un nuevo retoque estético

Aquí te contamos todos los detalles de qué fue lo que se hizo la famosa generadora de contenido.

Compartir:
Deanna Melillo,
Deanna Melillo / FOTO:

La famosa creadora de contenido Deanna Melillo confesó que pasó nuevamente por el quirófano. En esta ocasión, para hacerse un retoque corporal que rápidamente generó opiniones divididas entre sus seguidores.

La joven que cuenta con una sólida base de fans en redes sociales, explicó que decidió realizarse un procedimiento estético para remarcar su cintura. Asimismo, explicó en un video que se quitó grasa de los brazos y colocarla en la zona de la cadera.

"Esto lo hice para mí y lo hice en el lugar correcto", señaló en sus historias, enfatizando que su objetivo era sentirse más segura con su propia figura. Esta no es la primera vez que la joven nacida en Estados unidos, Deanna Melillo se somete a una cirugía estética.

La influencer ya había pasado por un procedimiento anterior que también generó titulares y comentarios en línea.  En esta ocasión, reafirmó que su decisión fue personal y que no busca complacer a nadie más que a sí misma.

La reacción de los fans de Deanna Melillo

Su sinceridad al compartir la experiencia fue bien recibida por muchos, aunque otros internautas criticaron que debería "controlarse" y no recurrir tan seguido a este tipo de cambios. Las imágenes de su nueva silueta no tardaron en desatar un aluvión de comentarios en las redes.

Mientras que algunos de sus seguidores la llenaron de halagos, destacando su disciplina y valentía, otros señalaron que podría estar cayendo en excesos.  Este contraste no es nuevo para la creadora de contenido, quien a lo largo de su carrera se ha visto envuelta en diferentes polémicas que han puesto a prueba su resiliencia digital.

Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticano

La estrella colombiana Karol G protagonizó uno de los momentos más memorables de su carrera al presentarse en la Plaza de San Pedro.

Con más de 478 mil seguidores en Instagram, Deanna Melillo se ha consolidado como una de las influencers más comentadas de la región.  Su estilo directo y sin filtros le ha permitido mantener una relación cercana con sus fans, quienes siguen de cerca cada una de sus publicaciones.

Además de su faceta como generadora de contenido, se le ha vinculado con marcas internacionales y no han faltado rumores sobre posibles colaboraciones comerciales, aunque ella no siempre confirma dichos proyectos.

En Portada

Picop se accidenta con al menos 25 personas a bordot
Nacionales

Picop se accidenta con al menos 25 personas a bordo

08:22 AM, Sep 14
Ricardo Arjona envía emotivo mensaje a Lester Martínez tras su pelea en Las Vegast
Deportes

Ricardo Arjona envía emotivo mensaje a Lester Martínez tras su pelea en Las Vegas

07:09 AM, Sep 14
Buscan imputar al asesino de Charlie Kirk por homicidio agravado y obstrucción de justiciat
Internacionales

Buscan imputar al asesino de Charlie Kirk por homicidio agravado y obstrucción de justicia

08:42 AM, Sep 14
Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticanot
Farándula

Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticano

08:44 AM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026redes socialesJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos