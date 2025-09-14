 Karol G Irreconocible en Su Concierto en el Vaticano
Farándula

Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticano

La estrella colombiana Karol G protagonizó uno de los momentos más memorables de su carrera al presentarse en la Plaza de San Pedro.

Compartir:
Karol G, Instagram
Karol G / FOTO: Instagram

Una noche cargada de simbolismo y emociones se vivió en la Plaza de San Pedro, donde Andrea Bocelli y Karol G unieron sus voces para interpretar "Vivo por ella". Lo anterior, en el marco del concierto "Grace for the World", al cual asistieron miles de personas.

El evento marcó el cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, con la participación de miles de asistentes que llegaron desde diferentes rincones del mundo. La cantante colombiana, conocida como la "Bichota", apareció con un traje negro de pedrería y abrió su presentación con el tema "Mientras me curo del cora", generando una conexión inmediata con el público latinoamericano presente en el Vaticano.

@artistastrendingnow1

@Karol G ft @Andrea Bocelli 🔴 LIVE 🎶 “Vivo por Ella ” en "Grace For The World "💫🤍 desde el Vaticano🇮🇹 🙏 “Gracias para el Mundo" 🫶 concierto 📍Plaza San Pedro del Vaticano #KarolG #AndreaBocelli #VivoporElla #GracefortheWorld #elvaticano

♬ original sound - 🎀Artistastrendingnow🎀

El momento más esperado llegó cuando se unió a Bocelli para cantar a dúo la famosa balada, desatando ovaciones y emociones entre los presentes, especialmente migrantes que encontraron en esa fusión musical un mensaje de identidad y esperanza. Andrea Bocelli no solo fue protagonista sobre el escenario, también asumió la dirección artística del espectáculo.

Supervisó ensayos, eligió repertorios y consolidó un evento que buscó transmitir un mensaje de paz y unidad.  Durante su intervención, el tenor italiano invitó a "dejar que la luz de la humanidad brille con música desde el corazón del cristianismo" y subrayó la necesidad de enviar al mundo un mensaje de hermandad.

Más de la gran presentación de Karol G

El concierto, que llevó por título "Grace for the World", ofreció una mezcla de géneros y estilos.  Bocelli interpretó clásicos como "Ave María", mientras que artistas internacionales como Pharrell Williams y John Legend aportaron el rap y el góspel.

La reconocida cantante africana Angélique Kidjo sorprendió al versionar "La vida es un carnaval" de Celia Cruz, en un homenaje a la diversidad cultural.

Deanna Melillo deja sin alientos a sus fans con atuendo que hace desbordar sus atributos delanteros

La generadora de contenido ha dejado con la boca abierta a sus miles de fanáticos de las redes sociales.

Uno de los momentos más impactantes de la velada fue el despliegue de más de 3,500 drones que iluminaron el cielo de Roma con imágenes religiosas, retratos simbólicos e incluido el del papa Francisco.

En Portada

Picop se accidenta con al menos 25 personas a bordot
Nacionales

Picop se accidenta con al menos 25 personas a bordo

08:22 AM, Sep 14
Ricardo Arjona envía emotivo mensaje a Lester Martínez tras su pelea en Las Vegast
Deportes

Ricardo Arjona envía emotivo mensaje a Lester Martínez tras su pelea en Las Vegas

07:09 AM, Sep 14
Buscan imputar al asesino de Charlie Kirk por homicidio agravado y obstrucción de justiciat
Internacionales

Buscan imputar al asesino de Charlie Kirk por homicidio agravado y obstrucción de justicia

08:42 AM, Sep 14
Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticanot
Farándula

Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticano

08:44 AM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026redes socialesJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos