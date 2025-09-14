Karol G Irreconocible en Su Concierto en el Vaticano

Una noche cargada de simbolismo y emociones se vivió en la Plaza de San Pedro, donde Andrea Bocelli y Karol G unieron sus voces para interpretar "Vivo por ella". Lo anterior, en el marco del concierto "Grace for the World", al cual asistieron miles de personas.
El evento marcó el cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, con la participación de miles de asistentes que llegaron desde diferentes rincones del mundo. La cantante colombiana, conocida como la "Bichota", apareció con un traje negro de pedrería y abrió su presentación con el tema "Mientras me curo del cora", generando una conexión inmediata con el público latinoamericano presente en el Vaticano.
El momento más esperado llegó cuando se unió a Bocelli para cantar a dúo la famosa balada, desatando ovaciones y emociones entre los presentes, especialmente migrantes que encontraron en esa fusión musical un mensaje de identidad y esperanza. Andrea Bocelli no solo fue protagonista sobre el escenario, también asumió la dirección artística del espectáculo.
Supervisó ensayos, eligió repertorios y consolidó un evento que buscó transmitir un mensaje de paz y unidad. Durante su intervención, el tenor italiano invitó a "dejar que la luz de la humanidad brille con música desde el corazón del cristianismo" y subrayó la necesidad de enviar al mundo un mensaje de hermandad.
Más de la gran presentación de Karol G
El concierto, que llevó por título "Grace for the World", ofreció una mezcla de géneros y estilos. Bocelli interpretó clásicos como "Ave María", mientras que artistas internacionales como Pharrell Williams y John Legend aportaron el rap y el góspel.
La reconocida cantante africana Angélique Kidjo sorprendió al versionar "La vida es un carnaval" de Celia Cruz, en un homenaje a la diversidad cultural.
Uno de los momentos más impactantes de la velada fue el despliegue de más de 3,500 drones que iluminaron el cielo de Roma con imágenes religiosas, retratos simbólicos e incluido el del papa Francisco.