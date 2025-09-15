Corbin Bleu envía mensaje a fans guatemaltecos antes de su visita

El actor y cantante estadounidense Corbin Bleu, recordado por su papel en la exitosa saga de High School Musical, llegará a Guatemala como una de las estrellas invitadas a la Comic-Con 2025, que se celebrará en la ciudad capital.
La noticia fue confirmada por los organizadores del evento, quienes destacaron que la presencia de Corbien Bleu representa un atractivo especial para los fans del cine, la televisión y la cultura pop.
Durante la convención, el actor ofrecerá firmas de autógrafos, sesiones de fotos y un panel exclusivo, en el que compartirá anécdotas de su carrera y hablará sobre sus próximos proyectos.
Previo a su llegada al país, el actor envío un mensaje para todos sus fans guatemaltecos mostrando su emoción por visitarnos por primera vez.
" ?? La estrella de High School Musical envía un mensaje a todos los fans de Comic-Con Guatemala 2025? Nuestro invitado internacional Corbin Bleu llega a Comic-Con Guatemala 2025 con toda la energía que lo convirtió en una estrella mundial. ???
¡Prepárate a revivir la magia de High School Musical en ComicCon Guatemala! ??", escribió la página de Comic-Con en Instagram.
Más sobre él
Corbin Bleu saltó a la fama mundial interpretando a Chad Danforth en High School Musical (2006-2008), franquicia que se convirtió en un fenómeno cultural para toda una generación.
Además de su trabajo en Disney, ha participado en producciones de Broadway y en series de televisión, consolidando una trayectoria diversa que lo mantiene vigente en la industria del entretenimiento.
La Comic-Con Guatemala 2025 promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes, con invitados internacionales, concursos de cosplay, exhibiciones temáticas y actividades interactivas.
La participación de Corbin Bleu agrega un toque de nostalgia y emoción, especialmente para quienes crecieron con la saga musical que marcó los años 2000.
Los boletos para el evento ya están disponibles y se espera una gran asistencia de fanáticos, tanto nacionales como de países vecinos, quienes verán en esta edición una oportunidad única de conocer a una de las figuras más queridas de Disney.