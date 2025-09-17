Montserrat Oliver luce espectacular en bikini a casi 60 años

Montserrat Oliver decidió tomarse un tiempo libre de la ajetreada jornada diaria y disfrutar un merecido descanso junto a su esposa Yaya Kosikova y algunos amigos.
Más tonificada y en forma que nunca, Montserrat Oliver sorprendió a sus seguidores para presumir el resultado de un arduo trabajo físico luciendo un increíble bronceado en bikini negro.
La conductora de "Montse y Joe" visitó las playas de Croacia, un destino paradisíaco, y se tomó algunas fotografías haciendo deportes acuáticos mientras dejó ver su duro y marcado abdomen de acero.
" ¡Grandes vacaciones con el mejor equipo! ¡Gracias a todos por hacerlo tan especial! #croatia ?? @candyckern @tonymacin @yayakosikova", escribió en sus redes sociales.
Montserrat Oliver aseguró estar pasándola de maravilla en la playa en medio de un lujoso yate junto a sus amigos, así como disfrutando de la mejor comida.
Los seguidores de Montse quedaron impresionados con la belleza y condición física de la presentadora de televisión, quien en el próximo año cumplirá 60 años.
Por su parte, Yaya Kosikova compartió una romántica foto besando a Montserrat Oliver y con la arena y el mar como testigos.
¿Distanciadas?
Yolanda Andrade reaccionó a la felicitación que su amiga y colega Montserrat Oliver envió a la revista Quién por sus 25 años de existencia.
La presentadora recurrió a su cuenta de Instagram para ‘repostear’ el clip en el que aparece su expareja asegurando que dicha publicación es "especial" en su vida.
Encima del video, ella escribió, "¡Quién, mentirosos, no los felicites! Acuérdate que me mataron", y colocó un ‘sticker’ de ‘X’ y otro de ‘No’.
La exactriz aparentemente se refiere al reporte que el medio hizo en su portal el pasado mes de marzo, en el que aseguró que ella había fallecido a los 53 años.