 Montserrat Oliver luce espectacular en bikini a casi 60 años
Farándula

Montserrat Oliver deslumbra con tremendo cuerpazo en bikini a sus casi 60 años

La famosa presentadora dejó a todos con la boca abierta con su impresionante físico y su abdomen de acero durante sus vacaciones en Croacia.

Compartir:
Montserrat Oliver, Instagram
Montserrat Oliver / FOTO: Instagram

Montserrat Oliver decidió tomarse un tiempo libre de la ajetreada jornada diaria y disfrutar un merecido descanso junto a su esposa Yaya Kosikova y algunos amigos.

Más tonificada y en forma que nunca, Montserrat Oliver sorprendió a sus seguidores para presumir el resultado de un arduo trabajo físico luciendo un increíble bronceado en bikini negro.

La conductora de "Montse y Joe" visitó las playas de Croacia, un destino paradisíaco, y se tomó algunas fotografías haciendo deportes acuáticos mientras dejó ver su duro y marcado abdomen de acero. 

" ¡Grandes vacaciones con el mejor equipo! ¡Gracias a todos por hacerlo tan especial! #croatia ?? @candyckern @tonymacin @yayakosikova", escribió en sus redes sociales.

Montserrat Oliver aseguró estar pasándola de maravilla en la playa en medio de un lujoso yate junto a sus amigos, así como disfrutando de la mejor comida.

Los seguidores de Montse quedaron impresionados con la belleza y condición física de la presentadora de televisión, quien en el próximo año cumplirá 60 años.

Por su parte, Yaya Kosikova compartió una romántica foto besando a Montserrat Oliver y con la arena y el mar como testigos.

Foto embed
montserrat oliver y yaya kosikova - Instagram

¿Distanciadas?

Yolanda Andrade reaccionó a la felicitación que su amiga y colega Montserrat Oliver envió a la revista Quién por sus 25 años de existencia.

La presentadora recurrió a su cuenta de Instagram para ‘repostear’ el clip en el que aparece su expareja asegurando que dicha publicación es "especial" en su vida.

Encima del video, ella escribió, "¡Quién, mentirosos, no los felicites! Acuérdate que me mataron", y colocó un ‘sticker’ de ‘X’ y otro de ‘No’.

La exactriz aparentemente se refiere al reporte que el medio hizo en su portal el pasado mes de marzo, en el que aseguró que ella había fallecido a los 53 años.

Foto embed
montserrat oliver y yolanda andrade - Instagram

En Portada

Cancillería guatemalteca lamenta incursión no autorizada de Belice en el río Sarstúnt
Nacionales

Cancillería guatemalteca lamenta incursión no autorizada de Belice en el río Sarstún

07:15 PM, Sep 16
Comunicaciones derrota a Malacateco y suma su tercer triunfo t
Deportes

Comunicaciones derrota a Malacateco y suma su tercer triunfo

08:57 PM, Sep 16
Lionel Messi reactiva al Inter Miami tras triunfo ante Seattle Sounderst
Deportes

Lionel Messi reactiva al Inter Miami tras triunfo ante Seattle Sounders

08:18 PM, Sep 16
Arévalo se pronuncia sobre nombramiento de Skinner-Klée como embajador en Españat
Nacionales

Arévalo se pronuncia sobre nombramiento de Skinner-Klée como embajador en España

08:44 PM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalredes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos