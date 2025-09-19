Belinda preocupa al revelar que no puede caminar

La cantante y actriz Belinda sembró preocupación entre sus seguidores después de compartir en sus redes sociales que sufrió una fuerte lesión en la rodilla que le ha dificultado la movilidad.
A través de historias de Instagram, la artista mexicana informó que tiene el menisco roto, reveló que le extrajeron líquido de la articulación afectada y confesó sentirse "muy estresada" por los compromisos próximos que teme no poder cumplir.
En una publicación desde el hospital, Belinda acompañó la imagen con la frase "Menisco roto" junto a emoticones que expresan dolor y consternación.
"Me sacaron todo este líquido de la rodilla. No sé cómo lograré todo lo que tengo que hacer en tan poco tiempo. Estoy muy estresada", dijo la intérprete con evidente preocupación.
Aun así, también aseguró que continuará con sus funciones en "Mentiras, All Star", musical en el que participa con el papel de Daniela.
Belinda explicó que, aunque la lesión le ha provocado un problema para caminar, no piensa cancelar sus compromisos artísticos. "Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es ¡Siiii claro! Ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí", escribió en sus redes sociales.
Asimismo, expresó gratitud por el apoyo de su audiencia y reflexionó sobre lo que implica el trabajo detrás del escenario: "Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece. Hay mucho esfuerzo y sacrificio...".
El tipo de lesión que enfrenta Belinda, la rotura de menisco, puede variar en gravedad. Los meniscos son bandas de cartílago dentro de la rodilla que actúan como amortiguadores entre el fémur y la tibia.
Su ruptura puede causar dolor, hinchazón, dificultad para mover la pierna o para apoyar peso sobre ella.
Aunque Belinda atraviesa un momento complicado por su lesión en la rodilla, su firmeza al asegurar que continuará con Mentiras, All Star muestra su compromiso con su trabajo y sus fans.
Con tratamiento médico en marcha y la promesa de reposo y recuperación, la expectativa gira en torno a lo pronto que podrá volver a su ritmo habitual. Mientras tanto, seguidores de la cantante expresan mensajes de ánimo y envían su apoyo, seguros de que detrás del dolor habrá fortalecimiento y una pronta recuperación.
