Bella Hadid Hospitalizada: Lucha Contra Enfermedad Grave

La supermodelo Bella Hadid ha vuelto a generar preocupación tras haber sido hospitalizada recientemente a causa de complicaciones derivadas de su lucha prolongada contra la enfermedad de Lyme.
A través de sus redes sociales, Hadid compartió imágenes desde el hospital en las que aparece visiblemente afectada, conectada a goteos intravenosos y acompañada de familiares, disculpándose con sus seguidores por su ausencia pública.
La noticia fue confirmada además por su madre, Yolanda Hadid, quien también padece esta enfermedad, diagnosticada desde 2012 tanto para ella como para Bella y su hermano Anwar. Yolanda describió la enfermedad de su hija como una "discapacidad invisible" que le ha causado un deterioro gradual en su salud.
La joven de 28 años ha sido franca sobre los síntomas que ha vivido: fatiga extrema, dolor en las articulaciones, confusión mental (conocida como "brain fog") y otros efectos neurológicos que le han impedido tener un bienestar completo. A lo largo de los años ha alternado momentos de relativo alivio con recaídas notables.
En 2023, Bella Hadid dijo sentirse "finalmente saludable" tras más de 100 días de tratamiento intensivo, pero este nuevo episodio confirma que la enfermedad continúa representando un desafío serio para ella.
¿Qué es la enfermedad de Lyme?
La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas infectadas, en particular aquellas del tipo que portan la bacteria Borrelia burgdorferi.
Si no se detecta y trata a tiempo, puede evolucionar y afectar articulaciones, corazón, sistema nervioso e incluso provocar síntomas crónicos y persistentes.
Los síntomas tempranos suelen incluir fiebre, fatiga, dolor muscular y de articulaciones, y a veces una erupción característica llamada eritema migrans. En etapas más avanzadas, pueden aparecer molestias más severas como disfunción neurológica, arritmias, dolor en las articulaciones o problemas cognitivos.
Trayectoria de Bella Hadid
Isabella Khair Hadid nació el 9 de octubre de 1996 en Washington, D.C., y creció en California. Es hija de Yolanda Hadid, exmodelo, y Mohamed Hadid, empresario inmobiliario. Tiene tres hermanos: Gigi, Anwar y Marielle, también vinculados al mundo de la moda.
Hadid entró al modelaje profesional alrededor de los 16 años, firmando con la agencia IMG Models en 2014.
Desde entonces ha desfilado para marcas de alto perfil como Chanel, Dior, Tom Ford, Givenchy, entre otras. Se ha convertido en una de las modelos más reconocidas del mundo, con múltiples portadas de revistas de moda y colaboraciones de prestigio.
Además de su trabajo en pasarelas, Bella ha sido una voz activa sobre salud mental y enfermedades crónicas, usando su plataforma para sensibilizar sobre los retos de vivir con una enfermedad "invisible" como la de Lyme.
En años recientes también ha emprendido negocios como marcas de belleza, lo que refleja su interés por diversificar su carrera más allá del modelaje.
