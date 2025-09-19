 Fanática captura coqueteo de Nodal en concierto
Farándula

Fanática exhibe coqueteo de Nodal en pleno concierto

La joven compartió videos que dejan en evidencia que el cantante le coqueteó durante su presentación en vivo en Morelia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal, Instagram
Ángela Aguilar y Christian Nodal / FOTO: Instagram

Una vez más, Christian Nodal quedó expuesto por aparentemente coquetear con otras mujeres mientras es un hombre casado.

En esta ocasión, el cantante fue exhibido por una de sus fanáticas que aseguró que no le despegó la mirada de encima durante todo su concierto y mostró las pruebas que generaron críticas y burlas al intérprete.  

Una usuaria de redes sociales desató controversia tras asegurar que Christian Nodal miró constantemente hacia el balcón en donde se encontraba. Esto ocurrió durante el concierto gratuito que el intérprete de regional mexicano ofreció en Morelia el pasado 15 de septiembre.

"Contando las veces que Nodal volteó a mi palco", escribió Lay Marcamsa sobre un video que publicó en TikTok.

@laymarcamsa

Gracias por el sombrero @Christian Nodal ❤️ #morelia #grito #nodal #fypシ゚ #15septiembre

♬ Por el Resto de Tu Vida - Christian Nodal & TINI

En éste recopiló varios momentos en que el cantante dirigió su mirada hacia el balcón, hizo señas, mandó besos y hasta lanzó uno de los sombreros que usó durante la presentación.

Varias mujeres han asegurado que han sido blanco de los coqueteos de Nodal por lo que en internet se han viralizado imágenes con supuestas pruebas de la traición de Nodal a Ángela Aguilar que incluyen videos, fotografías y audios comprometedores. 

Nodal coqueto fan - Instagram

No estuvo en el cumpleaños

La ausencia de Nodal en la fiesta de cumpleaños de su hija Inti generó especulaciones entre sus seguidores; sin embargo, su equipo ya reveló la razón detrás de su decisión: un compromiso laboral.

"Si no acudió al cumpleaños de su hija Inti es porque tenía este compromiso profesional, pero que siempre está al pendiente de la niña y que no la expone en redes para que no se burlen ni la critiquen ni digan tonterías", contó Alex Rodríguez en el programa ¡Siéntese quien pueda! tras ponerse en contacto con el equipo de Nodal.

Y es que un día después del cumpleaños de Inti, el artista ofreció un concierto gratuito en Morelia, Michoacán, como parte de las celebraciones por las fiestas patrias.

Hasta el momento, se desconocen muchos detalles sobre la fiesta que Cazzu organizó para su hija en Argentina (país en donde residen madre e hija); pero se sabe que fue un evento con temática de jardín, especialmente de ranas.

