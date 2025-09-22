Artista revela ganador de la Casa de los Famosos México

Un inesperado giro se sumó a la expectativa en torno a la gran final de La Casa de los Famosos, luego de que un artista plástico asegurara que fue contactado para realizar una estatua en honor al concursante que, según él, resultaría ganador del reality show.
La revelación ha encendido las redes sociales y ha despertado especulaciones sobre una posible filtración del resultado.
La confesión del artista
Durante una entrevista, el creador explicó que recibió un encargo muy particular: elaborar una pieza escultórica que representara al supuesto triunfador del programa.
"Nos pidieron una estatua y nos mostraron la imagen de la persona que, en teoría, va a ganar", declaró el artista, aunque evitó dar mayores detalles sobre la identidad de quien lo habría contactado.
La declaración rápidamente se difundió en redes sociales, donde usuarios comenzaron a especular sobre la veracidad de la información y a señalar nombres de sus favoritos dentro de la competencia.
La noticia no pasó desapercibida entre los seguidores de La Casa de los Famosos, quienes reaccionaron con sorpresa y hasta molestia ante la posibilidad de que el desenlace del reality ya esté definido.
Algunos internautas expresaron que esto podría restar credibilidad al programa, mientras que otros lo tomaron con humor, asegurando que se trata de una estrategia más para generar expectativa rumbo a la final.
En X (antes Twitter) y TikTok, hashtags relacionados con el tema escalaron rápidamente en tendencias, con comentarios que iban desde: "Ya no hay emoción si está arreglado" hasta "Seguro es parte del show para confundirnos".
La Casa de los Famosos se ha consolidado como uno de los realities más seguidos de los últimos años en América Latina y Estados Unidos, gracias a su formato que combina convivencia, estrategia y polémica.
A lo largo de la temporada, las discusiones, alianzas y romances han mantenido a la audiencia conectada las 24 horas del día, generando una comunidad digital activa que analiza cada movimiento de los participantes.
El hecho de que ahora se hable de una supuesta "estatua para el ganador" no hace más que aumentar la intriga y mantener el nombre del programa en la conversación pública.
¿Quién fue el eliminado 8 de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?
La octava gala de eliminación de La Casa los Famosos México de este 21 de septiembre tuvo a Dalilah Polanco, Shiky Clement y ‘El Guana’ en el jardín, porque subieron juntos al carrusel.
En la transmisión de La Casa de los Famosos México, fue Galilea Montijo quien nombró primero a Polanco porque se salvó de la expulsión.
Finalmente, fue ‘El Guana’ quien se convirtió en el eliminado 8 del reality show y se despidió de la competencia a dos semanas de la gran final.
