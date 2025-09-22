Bárbara de Regil muestra sus imperfecciones con orgullo

Bárbara de Regil es una de las grandes defensores de los derechos de la mujer como figura del mundo del espectáculo en México.
A través de su cuenta de Instagram, la actriz suele compartir grandes mensajes para motivar al género femenino que puedan estar siendo víctimas de los estereotipos en la sociedad.
En su más reciente post en la red social, en la que tiene más de diez millones de seguidores, Bárbara de Regil publicó una fotografía suya con un mensaje poderoso, invitando a sus seguidoras a aceptarse y amarse tal y como son.
El mensaje lo acompañó con una imagen luciendo tremendo cuerpazo en bikini; sin embargo, en la segunda foto aparece al natural, mostrando todas sus imperfecciones.
Incluso, algunos gorditos que se forman en el abdomen. Ella muestra con orgullo sus estrías y sin sentir nada de vergüenza.
"Repite conmigo: Amo mis estrías, amo mi cuerpo. Soy perfectamente imperfecta ♥️", expresó.
Bárbara de Regil es una actriz reconocida por Rosario Tijeras; sin embargo, ha pasado por todo tipo de polémicas que van desde vender proteína hasta las pinturas de su hija Mar.
¿Huye de sus fans?
Bárbara de Regil volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. La actriz mexicana fue captada en un video donde se le observa escapando de un grupo de personas en Tlalnepantla, Estado de México, municipio donde se encuentra grabando escenas de la serie "Rosario Tijeras".
La reacción de la actriz generó comentarios encontrados entre usuarios, pues mientras algunos criticaron su actitud, otros defendieron que estaba trabajando y no tenía obligación de atender a los fans en ese momento.
En redes circulan dos grabaciones del momento, un video de 32 segundos que muestra a Bárbara de Regil caminando entre la gente, rodeada de celulares que la graban y seguidores que aparentemente le piden fotos y autógrafos.
Antes de alejarse, se le escucha decir: "Porque si no...", aunque el resto de la frase no es claro. En las imágenes se observa que algunos niños, niñas y adultos intentaron seguirla mientras ella se alejaba.