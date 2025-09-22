Viuda de Vicente Fernández sorprende al besar a misterioso hombre

La viuda de Vicente Fernández ha estado en tendencia en las últimas horas luego de que se filtrara un video donde aparece besando en la boca a un hombre.
María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, asistió al concierto que ofreció su hijo Alejandro Fernández en Los Ángeles y lo hizo bien acompañada.
Los usuarios reaccionaron y de inmediato señalaron que es su nueva pareja. Sin embargo, hasta ahora ningún miembro de la familia ha confirmado la información.
Fue la cuenta de TikTok @urindamm77 la que difundió el video donde Doña Cuquita besando a otro hombre.
Y escribió: "Como cuando vas a ver al potrillo en Los Angeles ca y su mamá, Doña Cuquita, está cante y cante y de repente besito".
Hasta el momento el clip supera las 300 mil reproducciones y surgió el rumor de que la viuda de Vicente Fernández tiene un nuevo amor.
Ahora fue la influencer y comentarista de espectáculos Chamonic quien a través de su cuenta de Instagram desmintió que Doña Cuquita haya besado en la boca a otro hombre y señaló que es su hermano mayor.
Su amor contra todo
Vicente Fernández y Doña Cuquita se casaron el 27 de diciembre de 1963. El cantante tenía entonces 23 años y que su prometida apenas 18.
Su historia de amor comenzó en Huentitán, Jalisco, cuando él quedó cautivado por la hermana de uno de sus amigos.
'Cuquita' también estaba interesada en él, pero la carrera de 'El charro de Huentitán' se convertiría en un impedimento en los primeros momentos.
Vicente Fernández reveló a la revista ¡Hola! que le dijo que se buscara un novio: "No voy a poder estar aquí y allá y te voy a quitar tu tiempo", cuenta que le dijo.
Pero en una de sus visitas a la joven, vio a otro hombre en la puerta de su casa. Al preguntarle quién era, ella respondió que se trataba de su novio: fue entonces cuando Vicente Fernández le pidió matrimonio para no perderla.
"Te doy 10 minutos para que lo dejes, porque tú y yo nos vamos a casar el 27 de diciembre", le dijo. Y así lo hicieron, en una sencilla ceremonia que abrió el camino a la llegada de sus cuatro hijos (Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra), 11 nietos y una bisnieta.