Mia Khalifa lanza fragancia para despertar el interés íntimo

Inclinándose hacia su lado sensual, la marca de fragancias de bienestar Vyrao ha lanzado dos fragancias con un toque sexual, Ludeaux y Ludatrix, cuya imagen e inspiración en Mia Khalifa.
Son aromas cargados de intención, diseñados para activar el cuerpo, el deseo y el juego. Lo interesante es cómo la marca elige contar esta historia: a través de dos figuras que no tienen miedo a incomodar o desafiar expectativas.
Mia Khalifa se ha convertido en una mujer que encarna una idea muy clara de poder, sensualidad y libertad.
"Presentamos a @miakhalifa como la primera cara de Ludatrix, nuestra nueva fragancia pervertida para la pasión y la excitación. Hecho con ingredientes respaldados por neurociencia que encienden la energía sexual ?", señala la marca a través de sus redes sociales.
Ambas fragancias son neutras en cuanto a género y están formuladas con ingredientes naturales con respaldo neurocientífico para despertar la excitación, aumentar el deseo y mejorar la autoestima.
"Ludeaux es como la primera parte del proceso erótico, el aroma del coqueteo y la seducción", explica su fundadora, Yasmin Sewell, a Dazed. "Ludatrix es la segunda parte, lo que sucede después de la tentación".
En sus palabras
En la campaña, vemos a la famosa maquillista Ffrench encarnar a su contraparte Ludeaux, vestida en tonos melocotón, mientras que Mia Khalifa representa a Ludatrix, vestida de látex rojo.
"No podía creer que estuviera trabajando con una de las marcas de mis sueños junto a la mejor maquilladora del mundo", le cuenta Khalifa a Dazed. "Para mí, que Isamaya fuera el yin de mi yang reflejaba perfectamente los aromas".
El frasco carmesí de Ludatrix, con notas cerosas de lápiz labial e iris, promete un aumento del 81 por ciento en los sentimientos de sensualidad y un aumento del 56 por ciento en la energía.