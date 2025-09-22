 Mia Khalifa lanza fragancia para despertar el interés íntimo
Farándula

Sin ropa, Mia Khalifa promociona su nueva fragancia para despertar el interés íntimo

La exactriz para adultos Ludatrix es la imagen de una fragancia elaborada con ingredientes respaldados por neurociencia que encienden la energía sexual.

Mia Khalifa,
Mia Khalifa / FOTO:

Inclinándose hacia su lado sensual, la marca de fragancias de bienestar Vyrao ha lanzado dos fragancias con un toque sexual, Ludeaux y Ludatrix, cuya imagen e inspiración en Mia Khalifa.

Son aromas cargados de intención, diseñados para activar el cuerpo, el deseo y el juego. Lo interesante es cómo la marca elige contar esta historia: a través de dos figuras que no tienen miedo a incomodar o desafiar expectativas.

Mia Khalifa se ha convertido en una mujer que encarna una idea muy clara de poder, sensualidad y libertad.

"Presentamos a @miakhalifa como la primera cara de Ludatrix, nuestra nueva fragancia pervertida para la pasión y la excitación. Hecho con ingredientes respaldados por neurociencia que encienden la energía sexual ?", señala la marca a través de sus redes sociales.

Mia Khalifa - Instagram

Ambas fragancias son neutras en cuanto a género y están formuladas con ingredientes naturales con respaldo neurocientífico para despertar la excitación, aumentar el deseo y mejorar la autoestima.

"Ludeaux es como la primera parte del proceso erótico, el aroma del coqueteo y la seducción", explica su fundadora, Yasmin Sewell, a Dazed. "Ludatrix es la segunda parte, lo que sucede después de la tentación". 

En sus palabras

En la campaña, vemos a la famosa maquillista Ffrench encarnar a su contraparte Ludeaux, vestida en tonos melocotón, mientras que Mia Khalifa representa a Ludatrix, vestida de látex rojo.

"No podía creer que estuviera trabajando con una de las marcas de mis sueños junto a la mejor maquilladora del mundo", le cuenta Khalifa a Dazed. "Para mí, que Isamaya fuera el yin de mi yang reflejaba perfectamente los aromas".

El frasco carmesí de Ludatrix, con notas cerosas de lápiz labial e iris, promete un aumento del 81 por ciento en los sentimientos de sensualidad y un aumento del 56 por ciento en la energía.

Mia Khalifa - Instagram

