 Tom Holland sufre lesión cerebral en rodaje de 'Spider-Man'
Farándula

Tom Holland sufre lesión cerebral durante rodaje de "Spiderman"

Tom Holland resultó herido el viernes mientras realizada una acrobacia en el rodaje, que se está desarrollando estos días en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres.

Tom Holland, Instagram
Tom Holland / FOTO: Instagram

Tom Holland tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man, pero se espera que en unos "pocos días" pueda regresar al trabajo, según informaron varios medios estadounidenses.

El rodaje fue suspendido para que el actor británico fuera tratado. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado de salud.

Un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra describió una llamada desde los Leavesden Studios (Watford). Según recogió el tabloide británico, afirmó:

"Nos llamaron a las 10.30 de la mañana del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios in Watford". Y añadió: "Se envió una ambulancia al lugar y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención adicional".

Tras permanecer varias horas en observación, el intérprete recibió el alta médica.

Desde entonces, Tom Holland ha seguido las recomendaciones de los facultativos, que le han aconsejado reposo absoluto y evitar cualquier esfuerzo físico, según Entertainment Weekly.

Tom Holland - Instagram

Días de descanso

Una fuente de la producción citada por Deadline ha asegurado que el protagonista se tomará "un descanso por precaución" antes de reincorporarse al rodaje.

Incluso al día siguiente del incidente,  Tom Holland asistió junto a su novia, Zendaya, a una gala benéfica en la sede de la casa de subastas Christie's en Londres.

Según fuentes citadas por Deadline, este lunes se celebrará una reunión para ajustar el plan de rodaje de la película, que comenzó el mes pasado en Escocia.

'Spider-Man: Brand New Day' es la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por Holland tras 'Spider-Man: Homecoming' (2017), 'Spider-Man: Far From Home' (2019) y 'Spider-Man: No Way Home' (2021), que fue la película más taquillera en el mundo, con una recaudación de 1.910 millones de dólares.

Una cifra que la sitúa como la octava película de mayor recaudación de la historia del cine.

