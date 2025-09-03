 Tom Holland revela su lucha con TDAH y dislexia
Farándula

Tom Holland abre su corazón y habla de su diagnóstico de TDAH y dislexia

El actor compartió detalles de su vida y explicó cómo ha logrado adaptarse en el trabajo y en su vida diaria tras su diagnóstico.

Compartir:
Tom Holland,
Tom Holland / FOTO:

Tom Holland, reconocido mundialmente por dar vida a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, sorprendió recientemente al hablar de su salud y compartir un aspecto poco conocido de su vida personal.

El actor fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y también con dislexia.

La revelación la hizo durante una entrevista en la que reflexionó sobre cómo estas condiciones han influido en su creatividad y en la manera como enfrenta nuevos proyectos.

En conversación con IGN, Tom Holland explicó cómo el juego y la creatividad lo han ayudado a enfrentar las características particulares que posee.

"Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede ser un poco intimidante. Y a veces te enfrentas a esos desafíos cuando desarrollas un personaje", comentó.

  "Cualquier forma en la que, como joven o como adulto, puedas interactuar con algo que te obligue a ser creativo y a pensar fuera de lo común, y a hacer cambios que estén o no en un manual de instrucciones, promueve una creatividad saludable. Y creo que cuanto más hagamos ese tipo de cosas, mejor", dijo.

Enfrentando desafíos

Tom holland de 29 años, ya había hablado en el pasado sobre su dislexia. Fue diagnosticado a los siete años y sus padres decidieron inscribirlo en una escuela privada para que recibiera la atención adecuada y lograra desarrollar su aprendizaje en un entorno más inclusivo.

Pese a las dificultades que enfrentó en la lectura y la escritura, encontró en el baile, el teatro y posteriormente en el cine una plataforma para expresar su talento.

A pesar de estos desafíos, la carrera del actor no se ha visto frenada por estas particularidades. 

Tom Holland acaba de protagonizar el cortometraje Never Stop Playing, producido por LEGO.

La pieza combina acción real con animación y presenta a Holland en múltiples facetas: un marine espacial, un futbolista, un inventor, un anciano, un bebé, un artista y un ejecutivo malhumorado. El mensaje principal es que nunca se debe abandonar la capacidad de jugar.

"Me ofrecieron la oportunidad de hacer algo con mis hermanos, lo cual fue muy divertido y no es algo que pase todos los días", explicó al medio.

En Portada

Esteban Toc: Esa justicia que quieren hacer es una injusticiat
Nacionales

Esteban Toc: "Esa justicia que quieren hacer es una injusticia"

12:18 PM, Sep 03
Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025

12:45 PM, Sep 03
Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputadost
Nacionales

Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputados

01:05 PM, Sep 03
Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con La masacre en Texas t
Farándula

Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con "La masacre en Texas"

10:26 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos