 Identidad del Hombre con la Viuda de Vicente Fernández
Farándula

¡No es su novio! Revelan identidad del hombre con quien fue captada la viuda de Vicente Fernández

La muerte de Vicente Fernández, el máximo ídolo de la música ranchera mexicana, marcó un antes y un después en el panorama musical de México y América Latina.

Vicente Fernández y Doña Cuquita Abarca, Redes sociales
Vicente Fernández y Doña Cuquita Abarca / FOTO: Redes sociales

En los últimos días, la viuda de Vicente Fernández, "Doña Cuquita Abarca", ha sido tendencia en redes sociales luego de que circularan fotografías en las que aparece acompañada de un hombre, lo que generó especulaciones sobre un posible romance a casi cuatro años del fallecimiento del "Charro de Huentitán".

Sin embargo, la verdad detrás de esas imágenes ya fue aclarada, y las conjeturas quedaron desmentidas.

De acuerdo con medios de espectáculos en México, el hombre con el que fue vista no es su pareja sentimental, sino su hermano mayor que la acompañó a un evento en Guadalajara. Las imágenes, compartidas en distintas plataformas, mostraban a Doña Cuquita caminando sonriente junto a él y le dio un beso, lo que dio pie a rumores sobre una supuesta nueva etapa en su vida amorosa.

Durante el concierto de Alejandro Fernández, Doña Cuquita apareció en un video viral sentada en primera fila acompañada de dos personas. En un momento, se ve que le toma la mano a un hombre de edad avanzada y lo abraza, lo que algunos interpretaron como un gesto amoroso o romántico.

El gesto fue captado cuando, al entonar "Las botas del charro", canción emblemática de Vicente Fernández, Doña Cuquita muestra emoción, abrazo y un beso cercano con este hombre.

El rumor fue desmentido y medios mexicanos indicaron que se trataba de su hermano mayor, Jaime Abarca Villaseñor.

Además, la cercanía mostrada corresponde a un vínculo fraternal, y familiares y periodistas han señalado que gestos como un beso entre hermanos o muestras afectuosas entre los Fernández no son algo inusual para la dinámica familiar.

Vicente Fernández y Doña Cuquita - Instagram

Reacciones y contexto

La locutora y creadora digital conocida como "Chamonic" destacó que este tipo de rumores se desatan rápidamente cuando se ve una imagen ambigua, aunque la realidad sea otra.

El periodista Javier Ceriani, citando una conversación con Vicente Fernández Jr., también confirmó que el hombre es Jaime Abarca, hermano de Doña Cuquita, y tío de sus hijos.

Otros medios observan que, para la familia Fernández, estas muestras de cariño no tienen una connotación romántica sino que son manifestaciones públicas de afecto familiar.

Muerte de Vicente Fernández

La muerte de Vicente Fernández, el máximo ídolo de la música ranchera mexicana, marcó un antes y un después en el panorama musical de México y América Latina.

El cantante falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años, en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, tras permanecer varios meses hospitalizado debido a complicaciones de salud derivadas de una caída en su rancho "Los Tres Potrillos" en agosto de ese mismo año.

El accidente le provocó una lesión en las cervicales que afectó su movilidad, y con el tiempo su estado se complicó con problemas respiratorios y otras afecciones propias de su edad.

Vicente Fernández, conocido como "El Charro de Huentitán", dejó un legado inmenso: más de 50 años de trayectoria artística, más de 80 álbumes y una filmografía de más de 30 películas. Con su voz y presencia, se convirtió en un símbolo de la música mexicana a nivel mundial.

