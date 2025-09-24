Puerto Rico Anfitrión de Miss Universo 2026: ¡Un Gran Evento!

A menos de dos meses de que se dé a conocer quién será la sucesora de la actual Miss Universo Victoria Kjær Theilvig en Tailandia, este miércoles la organización anunció que Puerto Rico será el país anfitrión de la edición número 75 del certamen internacional.
La noticia fue dada a conocer por la gobernadora de la isla del encanto Jenniffer González junto a las reinas de belleza boricuas Deborah Carthy-Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006) y Dayanara Torres (1993), quien fue parte del anuncio a través de una videollamada pues se encontraba en la ciudad de Nueva York.
Además, estuvo presente la modelo de Dinamarca Kjær Theilvi.
En noviembre de 2026, el concurso de belleza más importante celebra su aniversario de diamante, y para esta gran fiesta han elegido a Puerto Rico con el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como escenario.
"Con enorme orgullo hoy anuncio que Puerto Rico será la sede del 75 aniversario de Miss Universe. Un acontecimiento histórico que celebra más de siete décadas de cultura, belleza e inspiración", expresó Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe,
En un video compartido en las redes sociales, Rocha destaca cómo este lugar será el centro de atención mundial al celebrar la belleza mundial de la mujer y el encanto de la isla.
Más detalles
Esta será la cuarta vez que Miss Universo se lleve a cabo en la isla caribeña. La última vez fue en 2002, cuando la rusa Oxana Fedorova fue coronada, pero perdió la corona meses después porque supuestamente no pudo llevar a cabo sus funciones y su rol fue asumido por Justine Pasek, de Panamá.
"Con el corazón lleno de profunda emoción anuncio que en el 2026 nuestra isla será sede del concurso de belleza más importante del mundo @missuniverse Puerto Rico se siente hoy más que nunca, vibrando con esperanza y orgullo.
Creo firmemente que cosas maravillosas están sucediendo para nuestro país y este es solo el comienzo de una nueva historia de grandeza", comentó la ex reina de belleza y presentadora Zuleyka Rivera.
Asimismo, Dayanara Torres manifestó: "Una vez más vamos a poder demostrar al mundo de lo que estamos hechos, quiénes somos y mostrarle al mundo nuestras bellezas y todo lo que tenemos que ofrecer", en un video de sus historias de Instagram.
Puerto Rico es el tercer país con más coronas del Miss Universo, al haber obtenido cinco títulos. Las previas Miss Universo fueron: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006). El país con más coronas es Estados Unidos con 9 victorias y Venezuela es el segundo con 7.