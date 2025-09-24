 Puerto Rico Anfitrión de Miss Universo 2026: ¡Un Gran Evento!
Farándula

Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026

En noviembre de 2026, el concurso de belleza más importante celebra su aniversario de diamante, y para esta gran fiesta han elegido a Puerto Rico como país anfitrión, con el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como escenario.

Compartir:
Miss Universo,
Miss Universo / FOTO:

A menos de dos meses de que se dé a conocer quién será la sucesora de la actual Miss Universo Victoria Kjær Theilvig en Tailandia, este miércoles la organización anunció que Puerto Rico será el país anfitrión de la edición número 75 del certamen internacional.

La noticia fue dada a conocer por la gobernadora de la isla del encanto Jenniffer González junto a las reinas de belleza boricuas Deborah Carthy-Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006) y Dayanara Torres (1993), quien fue parte del anuncio a través de una videollamada pues se encontraba en la ciudad de Nueva York.

Además, estuvo presente la modelo de Dinamarca Kjær Theilvi.

En noviembre de 2026, el concurso de belleza más importante celebra su aniversario de diamante, y para esta gran fiesta han elegido a Puerto Rico con el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como escenario.

"Con enorme orgullo hoy anuncio que Puerto Rico será la sede del 75 aniversario de Miss Universe. Un acontecimiento histórico que celebra más de siete décadas de cultura, belleza e inspiración", expresó Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe,

En un video compartido en las redes sociales, Rocha destaca cómo este lugar será el centro de atención mundial al celebrar la belleza mundial de la mujer y el encanto de la isla.

Más detalles

Esta será la cuarta vez que Miss Universo se lleve a cabo en la isla caribeña. La última vez fue en 2002, cuando la rusa Oxana Fedorova fue coronada, pero perdió la corona meses después porque supuestamente no pudo llevar a cabo sus funciones y su rol fue asumido por Justine Pasek, de Panamá.

"Con el corazón lleno de profunda emoción anuncio que en el 2026 nuestra isla será sede del concurso de belleza más importante del mundo @missuniverse Puerto Rico se siente hoy más que nunca, vibrando con esperanza y orgullo.

Creo firmemente que cosas maravillosas están sucediendo para nuestro país y este es solo el comienzo de una nueva historia de grandeza", comentó la ex reina de belleza y presentadora Zuleyka Rivera.

Foto embed
Zuleyka Rivera - Instagram

Asimismo, Dayanara Torres manifestó: "Una vez más vamos a poder demostrar al mundo de lo que estamos hechos, quiénes somos y mostrarle al mundo nuestras bellezas y todo lo que tenemos que ofrecer", en un video de sus historias de Instagram.

Puerto Rico es el tercer país con más coronas del Miss Universo, al haber obtenido cinco títulos. Las previas Miss Universo fueron: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006). El país con más coronas es Estados Unidos con 9 victorias y Venezuela es el segundo con 7.

En Portada

Arévalo destaca en la ONU la necesidad de revitalizar el diálogo global por la paz y defender la democraciat
Nacionales

Arévalo destaca en la ONU la necesidad de revitalizar el diálogo global por la paz y defender la democracia

01:40 PM, Sep 24
Chumil: Estamos listos para representar a Guatemala en el Mundial de Ciclismot
Deportes

Chumil: "Estamos listos para representar a Guatemala en el Mundial de Ciclismo"

01:41 PM, Sep 24
Derrumbe en Hincapié: Cierre parcial, vías alternas y anuncio de multast
Nacionales

Derrumbe en Hincapié: Cierre parcial, vías alternas y anuncio de multas

12:22 PM, Sep 24
Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026t
Farándula

Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026

01:26 PM, Sep 24

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos