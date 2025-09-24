Shakira y Beéle: Su Sexy Baile que Arrasa en Redes Sociales

Shakira y Beéle sorprendieron a sus seguidores con un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.
Las imágenes, tomadas en un estudio, muestran a ambos cantantes bailando Currucuchú, la icónica cumbia de Niña Emilia que hace parte del Carnaval de Barranquilla.
La escena llamó la atención no solo por el ambiente de complicidad entre los artistas barranquilleros, sino también porque despertó rumores sobre una posible colaboración musical.
El clip desató una ola de comentarios entre quienes celebraron el gesto como un homenaje a la cultura costeña y quienes cuestionaron la aparición de Beéle junto a Shakira.
En apenas unas horas, el video superó los 1.5 millones de reproducciones en TikTok y acumuló más de 180,000 likes, además de múltiples comentarios que asomaban una colaboración musical.
Sin embargo, algunos se extrañaron de que Shakira, tras su pasado con Gerard Piqué, se atreviera a cantar con el joven intérprete, a quien calificaron de infiel.
"Shakira, mi amor, pero tú odias a los infieles. Qué pasó corazón", comentó una usuaria. Otro comentó: "quedé ciega, sorda y muda", haciendo alusión a la canción de la barranquillera. Incluso, otro internauta reflexionó: "Yo ataqué al infiel de Piqué por Shakira y ahora ella graba con el infiel de Beéle".
Pese a las críticas, otros usuarios se concentraron en la posibilidad de una colaboración musical entre ambos cantantes, e incluso en el outfit de Shakira, destacando que el estilo del jean forma parte de su marca artística.
Polémica del cantante
El pasado 19 de septiembre, la influencer venezolana Isabella Ladera demandó oficialmente Beéle, iniciando una disputa legal en la que no solo pretende responsabilizar a su expareja, sino también limpiar su nombre en redes sociales.
A través de sus historias en Instagram, ella publicó el documento de Hachar Law Group, el equipo jurídico que la representa ante el caso, en el condado de Miami-Dade.
Esto expone parte del comunicado judicial:
"The Hachar Law Group ha presentado una demanda civil en el condado de Miami-Dade en representación de la modelo internacional y empresaria Isabella Ladera, contra el artista Beéle y otras partes no identificadas. La demanda busca responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado relacionados con la Sra. Ladera".
Según la demanda, la venezolana acusa a Brandon de Jesús López por presunta invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición intencional de angustia emocional y negligencia.
De acuerdo con un reporte del matutino Hoy Día, de Telemundo, Ladera también estaría exigiendo $50,000 dólares por daños y perjuicios.
El documento judicial añade que Beéle fue quien solicitó a Isabella la grabación del video íntimo, del cual se han filtrado dos partes en redes sociales como X. En principio, la modelo de 26 años aseguró que solo ellos tenían acceso al material.