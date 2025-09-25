Don Omar Anuncia su Retiro y Revive su Éxito en Premios Juventud

El reguetón vive un momento de nostalgia y transición. Don Omar, una de las figuras más influyentes del género urbano, sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro definitivo de los escenarios.
El "Rey del reguetón", como se le conoce desde los inicios de su carrera, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde además evocó con emoción una de sus presentaciones más memorables: su paso por los Premios Juventud.
Un legado imborrable
William Omar Landrón Rivera, conocido mundialmente como Don Omar, marcó un antes y un después en la música latina con éxitos como "Dale Don Dale", "Salió el sol" y "Taboo". Su capacidad para fusionar reguetón con otros géneros y su carisma en el escenario lo convirtieron en pionero y referente indiscutible.
El anuncio de su retiro llega tras más de dos décadas de trayectoria, múltiples reconocimientos internacionales y una huella imborrable en la cultura popular.
Aunque en los últimos años había limitado sus apariciones públicas, mantenía vivo el cariño de sus fanáticos, quienes lo siguen considerando una leyenda del reguetón.
Además Don Omar informó que está preparando su última gira la cual será la despedida.
Recuerdo de los Premios Juventud
En su mensaje, Don Omar recordó con especial cariño su presentación en los Premios Juventud, donde llevó su música a nuevas generaciones y demostró la fuerza del reguetón en escenarios internacionales.
Aquella actuación es considerada por muchos como una de las más icónicas de la gala, pues reafirmó el alcance global de un movimiento musical que en aquel momento daba pasos firmes hacia la consolidación.
"Siempre llevaré conmigo la energía de esa noche, la emoción de ver a tanta gente cantar conmigo y celebrar nuestra música", expresó el artista, haciendo alusión a la conexión especial que tuvo con el público en esa ocasión.
Mira también:
@emisorasunidas897
Si te sientes cansado o sin energía para terminar la semana, aquí te van algunos consejos. 💪🏼⚡️ Pon a prueba estos consejos y acompáñalos de Astroton H4, un multivitamínico que no puede faltar en tu día a día para potenciar tu mejor versión. Busca Astroton H4 de Lancasco en tu farmacia más cercana. ✅♬ sonido original - Emisoras Unidas