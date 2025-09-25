Karol G, Morat y Bad Bunny destacan en Premios Juventud

Los Premios Juventud 2025 celebraron su edición número 22 desde Panamá con una noche llena de música, moda y emoción.
La gala reunió a las estrellas más influyentes del momento y premió lo mejor de la música latina en distintas categorías, reconociendo tanto a los artistas consolidados como a las nuevas promesas que están marcando tendencia.
Entre los grandes ganadores destacaron Karol G, Bad Bunny, Morat y Shakira, quienes brillaron con sus presentaciones y se llevaron algunos de los galardones más esperados de la velada.
· Artista Premios Juventud del Año — Karol G
· Grupo o Dúo Favorito del Año — Morat
· La Nueva Generación Femenina — De La Rose
· La Nueva Generación Música Mexicana — Tito Double P
· Mejor Canción Pop/Urbano — "Soltera" (Shakira)
· Mejor Mezcla Urbana — "Adivino" (Myke Towers & Bad Bunny)
· Mejor Álbum Urbano — Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)
· Mejor Canción Pop/Rhythmic — "Volver" (Piso 21, Marc Anthony & Beéle)
· POV Futbolero — Ara y Fer
· Tropical Mix — "Capaz (merengueton)" (Alleh & Yorghaki)
· Mejor Canción Pop Rock — "Me toca a mí" (Morat & Camilo)
· Mejor Canción Norteña Música Mexicana — "Rey Sin Reina" (Julión Álvarez y Su Norteño Banda)
· Mejor Álbum Música Mexicana — Boca Chueca, Vol.1 (Carín León)
