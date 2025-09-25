 Karol G, Morat y Bad Bunny destacan en Premios Juventud
Karol G, Morat y Bad Bunny entre los grandes ganadores de los Premios Juventud 2025

Los Premios Juventud encendieron Panamá con una gala vibrante que premió a lo mejor de la música latina.

Morat en Premios Juventud, Redes sociales
Morat en Premios Juventud / FOTO: Redes sociales

Los Premios Juventud 2025 celebraron su edición número 22 desde Panamá con una noche llena de música, moda y emoción.

La gala reunió a las estrellas más influyentes del momento y premió lo mejor de la música latina en distintas categorías, reconociendo tanto a los artistas consolidados como a las nuevas promesas que están marcando tendencia.

Entre los grandes ganadores destacaron Karol G, Bad Bunny, Morat y Shakira, quienes brillaron con sus presentaciones y se llevaron algunos de los galardones más esperados de la velada.

·         Artista Premios Juventud del Año — Karol G

·         Grupo o Dúo Favorito del Año — Morat

·         La Nueva Generación Femenina — De La Rose

·         La Nueva Generación Música Mexicana — Tito Double P

·         Mejor Canción Pop/Urbano — "Soltera" (Shakira)

·         Mejor Mezcla Urbana — "Adivino" (Myke Towers & Bad Bunny)

·         Mejor Álbum Urbano — Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)

·         Mejor Canción Pop/Rhythmic — "Volver" (Piso 21, Marc Anthony & Beéle)

·         POV Futbolero — Ara y Fer

·         Tropical Mix — "Capaz (merengueton)" (Alleh & Yorghaki)

·         Mejor Canción Pop Rock — "Me toca a mí" (Morat & Camilo)

·         Mejor Canción Norteña Música Mexicana — "Rey Sin Reina" (Julión Álvarez y Su Norteño Banda)

·         Mejor Álbum Música Mexicana — Boca Chueca, Vol.1 (Carín León)

·         Mejor Canción Pop / Urbano — Soltera (Shakira)

