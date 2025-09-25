Nadia Ferreira brilla en Premios Juventud

La modelo paraguaya Nadia Ferreira, esposa del cantante Marc Anthony, se robó todas las miradas durante la gala de los Premios Juventud 2025, celebrada este 25 de septiembre en Ciudad de Panamá.
Ferreira forma parte del grupo de anfitriones de la edición número 22 de la premiación, y sorprendió al público al aparecer en el escenario con un elegante vestido rojo que realzó su figura y estilo.
El diseño, sofisticado y de corte impecable, fue uno de los más comentados en redes sociales, donde los seguidores de la modelo destacaron su porte, elegancia y la seguridad con la que condujo la ceremonia junto a otros presentadores de talla internacional.
¿Quién es Nadia Ferreira?
Nacida en Villarrica, Paraguay, el 10 de mayo de 1999, Nadia Ferreira es una modelo internacional y reina de belleza reconocida en distintas pasarelas y certámenes.
Su carrera tomó impulso a nivel global tras participar en Miss Universo 2021, donde se coronó como primera finalista, consolidándose como una de las mujeres más bellas y admiradas de América Latina.
Ferreira ha trabajado con reconocidas marcas de moda y ha aparecido en portadas de revistas internacionales. Su estilo fresco, elegante y versátil le ha permitido posicionarse como una de las figuras emergentes más destacadas del modelaje.
En 2022, su nombre cobró aún más relevancia mediática tras confirmar su relación con el salsero Marc Anthony, con quien contrajo matrimonio en enero de 2023 en una ceremonia celebrada en Miami.
La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en 2023, noticia que fue recibida con entusiasmo por los seguidores de ambos.
Nadia Ferreira en Premios Juventud
La participación de Nadia Ferreira como anfitriona de los Premios Juventud 2025 marca un nuevo paso en su trayectoria, ya no solo vinculada a la moda, sino también al entretenimiento y la conducción televisiva.
Con naturalidad y simpatía, ha demostrado desenvolverse en el escenario, aportando frescura a la ceremonia que celebra a los artistas más influyentes de la música latina.
En esta edición, además de conducir, Ferreira se convirtió en un ícono de la moda de la noche, consolidando su presencia en la industria del espectáculo más allá de las pasarelas.
