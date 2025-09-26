 Karol G Lanza Tequila '200 Copas': Precio y Detalles
Farándula

Karol g lanza su propio tequila: "200 copas" y este es su precio

Karol G y la fundadora de Casa Dragones, Bertha González Nieves, hicieron mancuerna para crear este tequila inspirado en la canción de la cantante "200 Copas".

Karol g, Karol g
Karol g / FOTO: Karol g

Karol G da un salto importante en su carrera empresarial, transformando un himno musical en una experiencia concreta: su propio tequila.

200 Copas es el nombre del tequila cristalino que Karol G lanza en colaboración con Casa Dragones, destilería mexicana de prestigio.

Se trata de un tequila tipo Cristalino, lo que significa que es un tequila añejo que después de su envejecimiento ha sido filtrado para recuperar transparencia, mientras conserva notas del añejamiento. 

Karol G tequila - Instagram

La idea surgió durante el rodaje del videoclip de la canción "200 Copas", uno de los temas de Karol G. Lo que empezó como inspiración musical se fue convirtiendo en proyecto tangible para acompañar momentos especiales.

Ella comentó que desde hace casi tres años trabaja en este producto, lo que evidencia la implicación profunda en el proceso, más allá de simplemente prestar su nombre. 

Características 

  • Es un tequila elaborado con 100 % agave azul de Weber. 
  • Envejecido durante más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a medida. 
  • Posteriormente filtrado para lograr transparencia, pero preservando los matices del añejo. 
  • Perfil de sabor incluye notas de miel, almendra, agave cocido, madera ahumada, quizá frutos secos suaves, cítricos y algo floral. 

La botella tiene diseño elegante, con detalles que representan la canción: incluye tatuaje "200 Copas" grabado, elementos visuales que remiten a los temas líricos musicales, y la letra de la canción oculta dentro de la caja. 

A partir del 1 de octubre de 2025 empezará a distribuirse en tiendas selectas de Estados Unidos y México; Colombia será parte del lanzamiento en 2026.

Precio estimado: unos 120 dólares por botella (750 ml) en los mercados de lanzamiento. En México el precio anunciado es de aproximadamente 2,089 pesos mexicanos.

Este lanzamiento refuerza la tendencia de artistas que diversifican su marca más allá de la música, incursionando en productos de lujo o bebidas alcohólicas. Karol G lo hace apostando por calidad, autenticidad y asociación con una marca de alta gama, no una colaboración superficial.

La colaboración se da entre Karol G y Bertha González Nieves, fundadora y CEO de Casa Dragones, reconocida como una de las maestras tequileras más destacadas.

