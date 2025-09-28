 Massiel Carrillo Lanza Nuevo Tema Sin Sostén y Sombrero
Sin sostén y con sombrero vaquero, asi anunció Massiel Carrillo el lanzamiento de su nuevo tema

La cantante guatemalteca Massiel Carrillo presentó a sus seguidores un adelanto de su nuevo tema "Y si volvemos?".

Foto: Archivo.
Massiel Carrillo / FOTO:

Massiel Carrillo volvió a dar de qué hablar en redes tras compartir una atrevida fotografía con la que anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Y si volvemos?".  La artista posó sin sostén y con un sombrero vaquero, dejando en claro que no llevaba ropa interior.

Lo anterior provocó una ola de reacciones entre sus más de medio millón de seguidores en Instagram. En la postal, Carrillo aparece mostrando parte de sus atributos delanteros, acompañada únicamente por un sombrero vaquero, lo que refuerza la idea de que la intérprete está apostando por un nuevo género musical con tintes regionales.

La fotografía no solo generó comentarios por su sensualidad, sino también por la manera en que la guatemalteca ha sabido reinventarse y adaptarse a diferentes estilos artísticos. Además de la fotografía, Massiel sorprendió a sus seguidores al compartir un pequeño extracto del video oficial de "Y si volvemos?", en el que se aprecia una propuesta audiovisual cargada de fuerza visual y un ritmo que promete convertirse en tendencia.

Con este lanzamiento, la cantante busca consolidar su faceta musical, alejándose de la imagen con la que muchos la conocieron en la televisión. La cantante guatemalteca Massiel Carrillo es una de las figuras reconocidas del entretenimiento en Guatemala.

Más de Massiel Carrillo

Su carrera inició en la televisión, donde destacó como presentadora de noticias y programas de entretenimiento, logrando gran popularidad por su carisma y profesionalismo frente a las cámaras.  Con el paso del tiempo, decidió abrirse camino en la música, mostrando una faceta artística distinta y buscando posicionarse como cantante en el mercado nacional e internacional.

Su estilo versátil y su capacidad para conectar con el público le han permitido mantenerse vigente, ya sea en la conducción o en la música.

La Miss Guatemala, Michelle Cohn llega a la alfombra de Premios Juventud con un look de infarto

La modelo brilló en los Premios Juventud 2025 en Panamá con un atuendo impactante que acaparó miradas en la alfombra roja.

Actualmente, su cuenta oficial de Instagram acumula más de 500 mil seguidores, cifra que refleja el cariño y respaldo de sus fanáticos.

