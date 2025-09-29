Charlie Sheen Revela Su Polémica Confesión que Sorprende

En su documental Alias Charlie Sheen (también llamado aka Charlie Sheen) y en una entrevista reciente del podcast Impaulsive con Logan Paul y Mike Majlak, Charlie Sheen hizo la afirmación de que a lo largo de su vida sexual ha estado con más de 47,000 mujeres.
El actor explicó que su comportamiento fue impulsado por una mezcla de factores como la adicción al sexo y las drogas, impulsos personales y situaciones que se presentaban conforme avanzaba su vida.
Dijo que muchas de esas decisiones no fueron planeadas, sino reacciones a su estado emocional o circunstancial.
Charlie Sheen recordó el inicio temprano de su vida sexual: a los 15 años, perdió la virginidad con una mujer a la que contactó a través de las Páginas Amarillas y que respondía al nombre de Candy.
Este episodio fue el punto de partida de una juventud marcada por la experimentación, la rebeldía y la búsqueda perpetua de emociones extremas.
A lo largo de los años, los excesos se convirtieron en rutina y la vida del actor fue adquiriendo notoriedad pública, tanto por sus logros profesionales como por sus escándalos.
Durante la entrevista, Charlie Sheen relató cómo, a medida que pasaba el tiempo, la adicción al sexo y las drogas empezó a aislarlo de quienes más quería y a deteriorar sus vínculos familiares. Ese ambiente lo llevó a sentir la urgencia de un cambio radical.
Su familia lo rescató
El punto de inflexión llegó hace ocho años, cuando Charlie Sheen decidió centrarse en reconstruir su relación con sus cinco hijos.
Su hija Sami Sheen, quien es fruto de la relación que tuvo con Denise Richards, tuvo un papel destacado en ese proceso.
Semanas atrás, publicó un video en el que agradeció que ella y sus hermanos fueran la razón principal por la que su padre se decidió a buscar tratamiento, según informó TMZ.
La familia de Charlie Sheen se unió alrededor de la recuperación del actor, generando un entorno de comprensión y apoyo fundamental para alcanzar la sobriedad.
El proceso no se limitó a terapias privadas, sino que incluyó la participación activa de sus hijos en la vida cotidiana de su padre, siendo ellos el empuje que necesitaba para no volver atrás, en palabras del propio actor.
Hoy, el actor mira hacia el futuro con una perspectiva renovada. La exposición pública de sus desafíos y logros invita a reflexionar sobre la importancia de afrontar los errores y construir nuevos vínculos.