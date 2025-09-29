 Charlie Sheen Revela Su Polémica Confesión que Sorprende
Farándula

Charlie Sheen rompe internet con su revelación más polémica

El actor reveló la cantidad de mujeres con las que ha mantenido una relación íntima y su confesión dejó en shock a miles de fans.

Compartir:
Charlie Sheen, Instagram
Charlie Sheen / FOTO: Instagram

En su documental Alias Charlie Sheen (también llamado aka Charlie Sheen) y en una entrevista reciente del podcast Impaulsive con Logan Paul y Mike Majlak, Charlie Sheen hizo la afirmación de que a lo largo de su vida sexual ha estado con más de 47,000 mujeres.

El actor explicó que su comportamiento fue impulsado por una mezcla de factores como la adicción al sexo y las drogas, impulsos personales y situaciones que se presentaban conforme avanzaba su vida.

Dijo que muchas de esas decisiones no fueron planeadas, sino reacciones a su estado emocional o circunstancial.

Foto embed
Charlie Sheen - Instagram

Charlie Sheen recordó el inicio temprano de su vida sexual: a los 15 años, perdió la virginidad con una mujer a la que contactó a través de las Páginas Amarillas y que respondía al nombre de Candy.

Este episodio fue el punto de partida de una juventud marcada por la experimentación, la rebeldía y la búsqueda perpetua de emociones extremas.

A lo largo de los años, los excesos se convirtieron en rutina y la vida del actor fue adquiriendo notoriedad pública, tanto por sus logros profesionales como por sus escándalos.

Durante la entrevista, Charlie Sheen relató cómo, a medida que pasaba el tiempo, la adicción al sexo y las drogas empezó a aislarlo de quienes más quería y a deteriorar sus vínculos familiares. Ese ambiente lo llevó a sentir la urgencia de un cambio radical.

Su familia lo rescató

El punto de inflexión llegó hace ocho años, cuando Charlie Sheen decidió centrarse en reconstruir su relación con sus cinco hijos

Su hija Sami Sheen, quien es fruto de la relación que tuvo con Denise Richards,  tuvo un papel destacado en ese proceso.

Semanas atrás, publicó un video en el que agradeció que ella y sus hermanos fueran la razón principal por la que su padre se decidió a buscar tratamiento, según informó TMZ.

Foto embed
Charlie Sheen y sus hijas - Instagram

La familia de Charlie Sheen se unió alrededor de la recuperación del actor, generando un entorno de comprensión y apoyo fundamental para alcanzar la sobriedad.

El proceso no se limitó a terapias privadas, sino que incluyó la participación activa de sus hijos en la vida cotidiana de su padre, siendo ellos el empuje que necesitaba para no volver atrás, en palabras del propio actor.

Hoy, el actor mira hacia el futuro con una perspectiva renovada. La exposición pública de sus desafíos y logros invita a reflexionar sobre la importancia de afrontar los errores y construir nuevos vínculos. 

En Portada

PNC ingresa al Barrio El Gallito para mantener el controlt
Nacionales

PNC ingresa al Barrio El Gallito para mantener el control

06:37 PM, Sep 28
Bad Bunny será el artista principal del Super Bowl LX 2026t
Farándula

Bad Bunny será el artista principal del Super Bowl LX 2026

09:28 PM, Sep 28
Aeropuerto La Aurora: 13 personas atascadas en elevadort
Nacionales

Aeropuerto La Aurora: 13 personas atascadas en elevador

06:15 PM, Sep 28
Un juez imputa a Bartomeu por presuntas irregularidades en fichajes del Barçat
Deportes

Un juez imputa a Bartomeu por presuntas irregularidades en fichajes del Barça

07:55 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes sociales#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos