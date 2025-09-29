 Eladio Carrión: en Vivo Esta Semana en Guatemala
Farándula

Eladio Carrión: la estrella del trap latino que se presentará esta semana en Guatemala

Eladio Carrión ha colaborado con algunos de los nombres más grandes del género urbano, entre ellos Bad Bunny, Karol G, Bizarrap, J Balvin, Rauw Alejandro y Myke Towers.

Eladio Carrión, Redes sociales
Eladio Carrión / FOTO: Redes sociales

El nombre de Eladio Carrión se ha consolidado como uno de los más influyentes en la música urbana de los últimos años. Con un estilo que mezcla trap, reguetón y rap, el cantante puertorriqueño se ha convertido en un referente internacional, y este 2 de octubre llegará a Guatemala para ofrecer un esperado concierto que promete ser una de las citas musicales más importantes del año.

¿Quién es Eladio Carrión?

Nacido en Kansas, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 1994, pero criado en Puerto Rico, Eladio Carrión es un artista que logró abrirse camino en la industria gracias a su autenticidad y versatilidad musical. Antes de dedicarse de lleno a la música, fue nadador profesional y llegó a representar a Puerto Rico en competencias internacionales. Sin embargo, su verdadera pasión lo llevó a abandonar las piscinas para dedicarse al rap y al trap.

Su carrera comenzó en 2017, cuando ganó popularidad en redes sociales gracias a sus improvisaciones y su capacidad lírica. En 2019 lanzó su álbum debut, Sauce Boyz, con el que se posicionó en la escena del trap latino. Desde entonces, su crecimiento ha sido imparable.

Una trayectoria marcada por colaboraciones de peso

Carrión ha colaborado con algunos de los nombres más grandes del género urbano, entre ellos Bad Bunny, Karol G, Bizarrap, J Balvin, Rauw Alejandro y Myke Towers. Estas alianzas han impulsado su carrera y lo han llevado a conquistar escenarios internacionales.

En 2021 sorprendió con Monarca, un disco que lo reafirmó como uno de los exponentes más sólidos del trap en español. Más tarde, con Sauce Boyz 2 y 3MEN2 KBRN, consolidó su estilo experimental, alternando entre letras íntimas, ritmos pesados y fusiones con la música estadounidense.

Curiosidades de Eladio Carrión

Exnadador olímpico juvenil: Compitió representando a Puerto Rico antes de dedicarse a la música.

Amante de los perros: Constantemente comparte fotos de sus mascotas en redes sociales.

Influencias diversas: Aunque es un referente del trap, escucha desde hip hop clásico hasta jazz, lo que enriquece su sonido.

Versatilidad escénica: Sus shows son conocidos por combinar luces, visuales y una energía explosiva que conecta con el público.

El concierto en Guatemala

Eladio Carrión se presentará este jueves 2 de octubre de 2025 en la Ciudad de Guatemala, en un espectáculo que forma parte de su gira internacional. El evento promete reunir a miles de fanáticos que esperan corear temas como Mbappé, Kemba Walker, No te deseo el mal y Cuarentena.

La expectativa es alta, ya que será la primera vez que el artista de 30 años se presente en el país con un show de gran escala, consolidando así su impacto en Centroamérica.

Con una carrera en ascenso y un estilo que lo mantiene como uno de los artistas más innovadores del género, Eladio Carrión no solo llega a Guatemala para ofrecer un concierto, sino para seguir escribiendo su historia como una de las voces más representativas de la música urbana contemporánea.

¡Gana tu entrada! La frase para participar es: La Grande, la radio del Pum Pum, me lleva al concierto de Eladio Carrión este 2 de octubre.

