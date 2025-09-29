Estrenos Semanales en el cine: Terror, Acción y Clásicos

El cine se renueva cada semana con historias que buscan atrapar a públicos de todas las edades. En esta ocasión, llegan a la pantalla grande cuatro producciones que prometen llenar las salas.
- Beezel: La devoradora de almas
Para los amantes del horror, llega esta cinta que explora el despertar de una fuerza demoníaca capaz de devorar la esencia de quienes se cruzan en su camino. La trama sigue a un grupo de jóvenes que, tras realizar un ritual prohibido, liberan a una entidad ancestral.
Pronto descubren que la única salida es enfrentarse a sus peores miedos. Suspenso, sobresaltos y escenas intensas convierten a Beezel en la apuesta más oscura de la semana.
- Los extraños: Capítulo 2
La saga de terror que marcó a una generación regresa con una segunda entrega. La historia retoma la premisa de la primera película: un trío de enmascarados que aterroriza a víctimas inocentes en escenarios aparentemente seguros. Con giros inesperados y un ambiente cada vez más claustrofóbico, este capítulo promete elevar la tensión y dejar a los espectadores al borde de la butaca.
¿Qué otros estrenos llegan al cine?
- Reestreno: Avatar - El camino del agua
Para quienes no pudieron disfrutarla en pantalla grande o desean revivir la experiencia, regresa la secuela del clásico de James Cameron. Avatar: El camino del agua invita nuevamente a sumergirse en el majestuoso mundo de Pandora, con sus impresionantes efectos visuales y un mensaje de conexión con la naturaleza.
El reestreno es una oportunidad para apreciar en todo su esplendor la película que batió récords de taquilla en su estreno original.
- Cazadores del fin del mundo
La acción se apodera de la pantalla con esta producción que transporta al espectador a un futuro distópico. En medio del colapso global, un grupo de sobrevivientes se convierte en la última esperanza de la humanidad. La cinta combina persecuciones, batallas épicas y paisajes devastadores, ideal para quienes buscan adrenalina y grandes dosis de aventura.